“Necrologio” per il Lenta-Lozzolo, sconfitto e retrocesso. A fine gare appare uno striscione: «Ci avete solo contestato, si chiude qui».

“Necrologio” per il Lenta-Lozzolo, sconfitto e retrocesso

Si chiude nel modo più amaro possibile la stagione del Lenta-Lozzolo. La squadra nata nel luglio 2023 dalla fusione delle realtà calcistiche dei due paesi ha salutato il campionato con una pesante sconfitta casalinga: 0-4 contro la capolista Rimantin, che proprio grazie a questo successo conquista la promozione matematica.

Un epilogo difficile, che certifica anche la retrocessione del Lenta-Lozzolo in Terza categoria, al termine di un’annata complicata sotto tutti i punti di vista. La gara, giocata davanti al pubblico di casa, ha visto gli ospiti imporsi con autorità, confermando il divario emerso nel corso della stagione.

Lo striscione pieno di amarezza: “Solo critiche”

Ma a colpire, oltre al risultato sul campo, è stato quanto accaduto al termine della partita. Sulla rete dell’impianto è infatti comparso uno striscione di contestazione, dal contenuto duro e inequivocabile: «Dopo tanto impegno lavoro e spese ci avete solo contestato tutto l’anno. Auguriamo alla prossima dirigenza di ottenere risultati migliori. Ringraziamo gli sponsor per l’aiuto dato. Il Lenta Lozzolo finisce qui».

Parole che lasciano poco spazio alle interpretazioni e che riflettono una serie di tensioni interne che hanno purtroppo segnato pesantemente. E ora, dopo una stagione segnata da difficoltà e tensioni, il progetto sembra ora arrivato a un punto di svolta, con il finale che assume i contorni di una possibile chiusura o, quantomeno, di un profondo cambiamento.

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