Persona scomparsa a Roasio: ricerche anche con l’elicottero. LE FOTO

Persona scomparsa a Roasio: ricerche anche con l’elicottero

Ricerche in corso dalla serata di ieri, domenica 25 gennaio, nella zona di Roasio. Un uomo sulla cinquantina, di cui non è ancora stata resa nota l’identità, risulta scomparso. Stando a quanto riferito da alcune voci che circolano in paese, l’uomo si sarebbe allontanato dalla propria abitazione per recarsi alla messa serale. Da quel momento, però, non avrebbe più fatto rientro a casa né dato notizie di sé.

L’uomo sarebbe residente in frazione San Maurizio, canton Brugo. A lanciare l’allarme sono stati i familiari, preoccupati dal mancato rientro e dall’impossibilità di contattare il congiunto.

Le operazioni di ricerca sono scattate immediatamente e si sono protratte per tutta la notte. Dalla mattinata di oggi le attività sono state intensificate con il supporto dell’elicottero “Drago” dei vigili del fuoco, impegnato nei sorvoli dell’area. Sul posto operano anche i carabinieri, il Soccorso alpino e i volontari della Protezione civile.

Numerose le persone impegnate nelle ricerche, che si stanno concentrando sia nelle zone abitate sia nelle aree più impervie del territorio. Al momento non sono emersi elementi utili al ritrovamento, ma le operazioni proseguiranno anche nelle prossime ore.

