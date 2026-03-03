Prima lotteria di carnevale a Gattinara: ecco i numeri vincenti. Il possessore del biglietto 4329 si aggiudica un buono viaggio del valore di 1000 euro.

Prima lotteria di carnevale a Gattinara: ecco i numeri vincenti

Grande entusiasmo e partecipazione per la prima edizione della lotteria di carnevale a Gattinara. Venerdì sera in sala consiliare c’è stata l’estrazione dei numeri vincenti. I premi sono stati un centinaio, a testimonianza dell’impegno e dell’attenzione dedicati all’organizzazione di un evento che ogni anno cresce per qualità e partecipazione.

Il primo premio, particolarmente ambito, consiste in un buono viaggio del valore di 1000 euro da utilizzare all’Agenzia Spanna Viaggi, ed è stato assegnato al numero 4329. Il secondo premio, un’aspirapolvere Dyson del valore di 579 euro, è andato al biglietto numero 4134, mentre il terzo premio, un robot da cucina, è stato vinto dal numero 5093.

Tutti i numeri vincenti

Qui sotto ci sono tutti i biglietti vincenti così come sono stati resi noti dagli organizzatori

Le istruzioni per i vincitori

Per chi volesse sapere se il proprio numero è tra quelli fortunati deve inviare un messaggio al numero 348. 8188590; si verrà rincontattati e si riceveranno tutte le istruzioni necessarie per ritirare i premi.

«Ringraziamo di cuore – affermano dal Comitato – tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa, dagli sponsor ai volontari, fino a ciascun partecipante che, acquistando un biglietto, ha sostenuto concretamente l’evento». La serata di venerdì ha chiuso ufficialmente il Carnevale di Gattinara 2026.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook