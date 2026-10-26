Gattinara, 1,3 milioni per dare nuova vita alle scuole

Il Comune di Gattinara ha ottenuto un finanziamento a fondo perduto di circa un milione e 300mila euro dal Gestore dei servizi energetici (Gse) per riqualificare gli edifici della scuola primaria e della secondaria di primo grado. Un investimento importante per migliorare gli ambienti scolastici, ridurre i consumi energetici e alleggerire le spese di gestione sostenute ogni anno dall’amministrazione comunale.

Il progetto ha un valore complessivo di circa 1,4 milioni di euro, ma il contributo ottenuto consentirà di coprire il 90% della spesa. Il Comune dovrà finanziare soltanto il restante 10%, riuscendo così a realizzare un intervento di notevole portata senza incidere pesantemente sulle proprie disponibilità economiche. Una possibilità che permetterà di destinare risorse anche ad altre necessità della città.

Scuole più confortevoli e bollette meno care

I lavori interesseranno soprattutto l’isolamento termico degli edifici, attraverso la realizzazione di cappotti destinati a limitare la dispersione del calore. Una soluzione che dovrebbe migliorare le condizioni all’interno delle aule durante i mesi più freddi. Studenti, insegnanti e personale potranno beneficiare di ambienti più confortevoli, mentre il Comune punta a contenere le spese necessarie per riscaldare le strutture.

Le previsioni indicano risultati particolarmente interessanti anche dal punto di vista economico e ambientale. Il risparmio sulle bollette del gas è stimato in 41mila euro all’anno, una cifra che contribuirà a ridurre i costi di funzionamento delle scuole. Contemporaneamente, gli interventi dovrebbero consentire di tagliare le emissioni di anidride carbonica di circa 70 tonnellate annue.

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Dalla scuola Futura un piano da oltre cinque milioni

Il nuovo finanziamento rappresenta un ulteriore passo nel programma di ammodernamento degli edifici scolastici di Gattinara. Negli ultimi anni l’amministrazione ha già realizzato “Futura”, il polo per l’infanzia che riunisce asilo nido e scuola materna. Un’opera da oltre quattro milioni di euro, concepita per offrire spazi moderni e funzionali, con particolare attenzione alla sostenibilità e all’efficienza energetica.

Con gli interventi ora previsti alle elementari e alle medie, gli investimenti complessivi nell’edilizia scolastica superano i cinque milioni di euro. Un impegno che coinvolge le diverse fasce d’età, dai bambini più piccoli fino agli studenti della secondaria. L’obiettivo dichiarato è costruire una rete di strutture sempre più efficienti, capaci di rispondere alle esigenze educative e di contenere i costi pubblici.

La soddisfazione del sindaco e degli amministratori

«Questo nuovo finanziamento da oltre 1,3 milioni di euro è un risultato straordinario per Gattinara», sottolineano il sindaco Maria Vittoria Casazza e il vicesindaco Daniele Baglione. I due amministratori evidenziano soprattutto la possibilità di realizzare grandi opere con risorse esterne, frutto di un lavoro di programmazione e progettazione che permette al Comune di accedere alle opportunità offerte dai diversi canali di finanziamento.

Soddisfazione viene espressa anche dall’assessore alla Cultura Elisa Roggia, che richiama l’attenzione sul valore educativo dell’operazione. «Investire nella scuola significa investire nel futuro di Gattinara», afferma, ricordando il precedente intervento su “Futura”. La priorità resta garantire ai ragazzi strutture moderne e sostenibili, capaci di accompagnarne la crescita e di rappresentare un patrimonio duraturo per tutta la comunità.

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