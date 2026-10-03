Roasio va avanti nel ricordo di Gianmario Taraboletti

Dopo l’improvvisa scomparsa del sindaco Gianmario Taraboletti, l’amministrazione comunale di Roasio ha confermato nei giorni scorsi che proseguirà la propria attività. Il vicesindaco Graziano Rondi eserciterà le funzioni di sindaco reggente fino al prossimo appuntamento elettorale, previsto nel 2027. La decisione è arrivata dopo un confronto con il prefetto di Vercelli.

«L’amministrazione comunale di Roasio intende garantire piena continuità istituzionale e amministrativa nell’interesse della comunità», si legge nella comunicazione diffusa dal gruppo. Il percorso avviato due anni fa proseguirà dunque con la stessa squadra. L’impegno dichiarato è portare avanti il programma e i progetti già avviati, nel ricordo di Taraboletti e del lavoro svolto per il paese.

Le parole di Graziano Rondi

«È un momento di grande dolore per tutta la comunità», dichiara Rondi. «La perdita prematura e improvvisa del nostro sindaco ha lasciato un dolore profondo in tutti noi». Il vicesindaco racconta lo smarrimento dei primi giorni e la responsabilità che ora sente insieme agli altri amministratori. La scelta di continuare nasce dalla fiducia ricevuta dai cittadini, spiega, e dal mandato affidato alla squadra.

«I cittadini ci hanno dato la loro fiducia, hanno scelto una squadra e un programma, e noi abbiamo il dovere di rispettarlo», afferma Rondi. Il suo impegno sarà mantenere aperto il dialogo con gli abitanti mentre prosegue l’attività del Comune. «Amministrare significa prendersi cura dell’intera comunità anche nei momenti più difficili», aggiunge il vicesindaco.

I ricordi per il sindaco

Intanto continuano ad arrivare messaggi di cordoglio alla famiglia Taraboletti. Lettere, biglietti e ricordi pubblicati sui social testimoniano il legame che il sindaco aveva costruito negli anni con Roasio. Alla vicinanza dei colleghi amministratori si unisce quella dei cittadini, di chi lo conosceva per lavoro e di chi aveva condiviso con lui un’amicizia.

Anche la Pro Roasio ha voluto dedicare a Taraboletti la vittoria conquistata domenica, un gesto che si aggiunge alle tante testimonianze di questi giorni. Per l’amministrazione, proseguire il lavoro è un modo di onorare il suo ricordo. Il Comune continuerà a operare fino alle elezioni del 2027, cercando di assicurare stabilità e di dare seguito agli impegni presi con il paese.

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