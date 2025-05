Ruspa in fiamme a Gattinara, intervengono i vigili del fuoco. LE FOTO

Ruspa in fiamme a Gattinara, intervengono i vigili del fuoco. Si tratta di un mezzo del Consorzio Strade Vicinali, andato distrutto.

Ruspa in fiamme a Gattinara, intervengono i vigili del fuoco

Momenti di apprensione nella serata di ieri, giovedì 29 maggio, a Gattinara, quando in centro città sono risuonate le sirene dei mezzi di soccorso. E intanto centinaia di residenti notavano una colonna di fumo nero alzarsi dalla zona di piazza Molino.

Si trattava di una ruspa del Consorzio Strade Vicinali, andata a fuoco per cause che al momento rimangono misteriose. Erano circa le 20, o poco prima, quando il fumo ha iniziato a essere visibile. C’è anche chi ha filmato la scena dai piani alti dei condomini, realizzando video come quello qui sotto, postato da Nunzia Cocozza sul gruppo “Se sei di Gattinara”.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono arrivati mezzi dei vigili del fuoco di Varallo e dei volontari di Romagnano. L’intervento è stato diretto al deposito mezzi del Consorzio Strade Vicinali, ente che si occupa della manutenzione delle strade nei campi e nei boschi (Gattinara ha qualcosa come 100 chilometri di strade cosiddette bianche, soprattutto sulle colline).

Arrivate sul posto, le squadre dei vigili del fuoco hanno provveduto alla completa estinzione della ruspa e anche al raffreddamento di una cisterna presente nelle immediate vicinanze per poi mettere in sicurezza l’area interessata.

Non si segnalano feriti. Presente in zona anche una pattuglia dei carabinieri che ha avviato le indagini per capire se dietro le fiamme ci sia un’azione dolosa, o se invece si tratta di una fatalità.

