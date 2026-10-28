Sanac Gattinara, via libera alla cessione a Erre Trading: salvi i posti di lavoro

Arriva da Roma una notizia attesa da tempo per il futuro della Sanac di Gattinara. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha autorizzato la cessione dello stabilimento a Erre Trading, insieme ai siti produttivi di Massa e Vado Ligure.

L’operazione rappresenta un passaggio decisivo dopo una lunga fase di crisi legata alle vicende del gruppo Ilva. Per i tre stabilimenti è prevista la continuità produttiva, con la salvaguardia complessiva dei 180 lavoratori attualmente impiegati.

Quindici nuove assunzioni nel 2027

Il piano comprende inoltre 15 nuove assunzioni previste nel corso del 2027, sempre riferite complessivamente ai tre siti coinvolti nell’operazione.

Per Gattinara si apre quindi una prospettiva molto diversa rispetto ai mesi nei quali il futuro della fabbrica era rimasto sospeso. L’autorizzazione ministeriale consente ora ai commissari straordinari di procedere verso la cessione a Erre Trading, anche se l’iter formale dovrà ancora essere completato.

Baglione: «Una grande notizia per Gattinara»

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Daniele Baglione, che in questi anni aveva seguito da vicino l’evoluzione della vertenza. «Sono molto, molto contento. Quella di Sanac è una vicenda che abbiamo seguito fin dall’inizio, dalla crisi del gruppo Ilva fino a oggi, e arrivare a questo risultato per noi era fondamentale», commenta.

Il primo cittadino sottolinea anche il valore della soluzione raggiunta per i lavoratori e per il territorio. «Attendiamo soltanto la firma. Le notizie che arrivano da Roma sono ottime e ci fanno ben sperare», aggiunge Baglione.

Il ringraziamento a lavoratori e sindacati

Il sindaco ha rivolto un ringraziamento particolare ai dipendenti, che hanno attraversato anni segnati dall’incertezza sul futuro industriale dello stabilimento. Baglione ha ricordato la responsabilità con cui i lavoratori hanno affrontato la crisi, insieme al ruolo svolto dalle organizzazioni sindacali.

Un ringraziamento è stato rivolto anche alle istituzioni che hanno seguito la vertenza. Per Gattinara la continuità della Sanac rappresenta infatti non soltanto una questione occupazionale, ma anche la permanenza di una realtà produttiva storicamente importante per il territorio.

Assemini resta fuori dall’operazione

La cessione autorizzata dal ministero riguarda Gattinara, Massa e Vado Ligure. Resta invece momentaneamente separato il destino dello stabilimento di Assemini, in Sardegna, sul quale sono in corso ulteriori valutazioni dopo l’emergere di una proposta alternativa.

I commissari avevano chiesto di procedere senza altri rinvii per i tre siti già interessati dall’offerta vincolante di Erre Trading. L’obiettivo era evitare di mettere a rischio la soluzione industriale e occupazionale già raggiunta.

Ora manca il completamento dell’iter

Il via libera del ministero segna dunque una tappa fondamentale, ma non ancora l’ultimo passaggio formale. La vendita dovrà essere perfezionata attraverso gli adempimenti previsti, prima del definitivo passaggio alla nuova proprietà.

A Gattinara, però, il clima è già cambiato. Dopo una lunga fase di preoccupazione, la prospettiva è ora quella della continuità produttiva e della tutela dell’occupazione, con la possibilità di ripartire su basi più solide.

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