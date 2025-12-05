«Scusate per i danni a Gattinara». Scrive il camionista protagonista dell’incidente. Nei giorni scorsi un autoarticolato aveva abbattuto un balcone in centro.

L’autista del camion che ha fatto danni a Gattinara la scorsa settimana vuole scusarsi. L’uomo era alla guida del mezzo pesante quando passando in centro, forse tradito anche dal navigatore, ha preso in pieno un balcone provocando non pochi danni. Per fortuna non si sono registrati feriti.

L’uomo ha scritto al nostro giornale Notizia Oggi una mail chiedendo di potersi scusare con la comunità di Gattinara. «Sono il camionista che l’altra sera ha provocato l’incidente nel centro di Gattinara tirando giù un balcone e non solo. Vorrei tanto chiedere scusa alla comunità di Gattinara per l’accaduto, specialmente a coloro che erano presenti li e anche ringraziarli molto, perché nonostante ciò che ho fatto mi hanno trattato e accolto con gentilezza».

“Grazie anche alle forze dell’ordine”

L’autista poi aggiunge ancora: «I miei ringraziamenti vanno anche alle forze del ordine, che hanno svolto il loro lavoro con professionalità è anche gentilezza. Mi piacerebbe tanto che le mie scuse e i ringraziamenti arrivassero attraverso i vostri canali alla comunità di Gattinara».

L’incidente

La scorsa settimana il camion passando tra corso Valsesia e via Patriarca aveva urtato un balcone. L’impatto aveva provocato il distacco di alcune porzioni di granito che sono precipitate sulla carreggiata, colpendo un’auto che stava transitando in quel momento. Il veicolo ha riportato danni, ma per fortuna nessuno degli occupanti è rimasto ferito. Alla fine tutto si era risolto con danni alle sole cose per fortuna senza coinvolgere persone.

