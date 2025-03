Sfregio alla memoria: ma per Matteo arriva subito un “bosco” di girandole. Nei giorni scorsi a Roasio era stato vandalizzato il luogo che ricorda il 17enne.

Sfregio alla memoria: ma per Matteo arriva subito un “bosco” di girandole

A volte il bene è decisamente più forte della stupidità e del male di certe persone. Lo sanno bene i genitori di Matteo Senfet, 17enne di Roasio, morto un anno e mezzo fa in seguito a un incidente stradale. Purtroppo qualche giorno fa, ancora una volta, qualcuno aveva fatto sparire la girandola che i genitori avevano sistemato nell’aiuola a fianco della rotonda delle “quattro strade” di Roasio per ricordarlo.

In memoria del loro figlio, i genitori di Matteo avevano creato una piccola installazione con la foto del ragazzo, alcuni lumini e una girandola colorata che crea una sensazione di leggerezza e vivacità.

Sono quindi stati giorni di rabbia per la famiglia di fronte a questo stupido gesto. Tra l’altro la nuova girandola era stata posizionata con un piccolo basamento in cemento. Chi l’ha portata via ha dovuto quindi faticare per rovinare quel luogo del ricordo. E questo rende il tutto ancora più assurdo.

Le girandole “rinascono”

Ma, come dicevamo, a volte il bene è decisamente più forte del male. E così venerdì, esattamente a un anno e mezzo dalla morte del giovane Matteo, alla famiglia sono arrivate tre belle sorprese.

«La prima – scrive papà Andrea – donata dal mio collega Alberto e la sua famiglia assieme ad una rosa blu, la seconda due enormi girandole con il nome di Matteo donate dalle colleghe Arianna, Debora, Tella ed Ema con le splendide scritte fatte dell’artista Valentina».

«La terza sorpresa altre due bellissime girandole con una meravigliosa dedica che mi ha emozionato e lasciato senza parole. Avrei il piacere di conoscervi in modo da potervi ringraziare e abbracciare di persona come promesso a tutti i nostri colleghi e colleghe. Per fortuna in questo strano mondo ci sono ancora delle meravigliose persone che con un semplice gesto hanno portato gioia ed emozioni nei cuori della nostra famiglia».

La dedica

Nella dedica indirizzata alla famiglia di Matteo si legge: «Ci hanno molto colpiti i furti delle girandole, vili e inutili gesti di qualche stolto privo di morale. Siamo anche noi di Romagnano e abbiamo preso una casa qui a Roasio, ma soprattutto siamo due genitori e speriamo con questo gesto di portare un piccolo cenno di speranza che vi siano in questo mondo più persone buone che cattive».

«Le nostre bambine guardano le girandole ogni qualvolta ci capita di passarci davanti, abbiamo spiegato loro cosa significano e quando hanno capito che erano state rubate si sono rattristate. Ma quando le abbiamo detto “Volete che le prendiamo e le portiamo?” hanno subito con un sorriso acconsentito, contente di poter portare nuove girandole a Matteo».

