Blackout elettrico in zona Romagnano a causa del temporale

Salta l’elettricità in alcune aree di Romagnano e dintorni: colpa del temporale arrivato nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 maggio, che ha colpito con violenza anche il nord Piemonte.

La stessa amministrazione comunale parla di ben sei cabine danneggiate dagli sbalzi di tensione. «Il forte temporale – si legge sulla pagina social del Comune – ha colpito alcune cabine del paese. Il personale Enel ha cercato di riarmare a distanza il sistema. Purtroppo sei cabine sono state probabilmente danneggiate e sono in corso le operazioni di ripristino con il personale che è già sul posto».



Altri disagi lungo le strade

Il temporale ha anche provocato smottamenti e cadute di alberi lungo le strade. Tra i numerosi episodi, è stata chiusa per qualche ora la strada che collega Pray alla frazione Pray Alto, a causa di un albero caduto sulla carreggiata.

I vigili del fuoco sono stati chiamati per vari interventi di ripristino della viabilità. Come accennato, la pioggia si è abbattuta intesa su tutto il nord Piemonte: qui sotto un video postato dal Centro meteo Piemonte che fa ben capire la situazione di oggi a Ivrea.

