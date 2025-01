Tragedia di Capodanno a Gattinara: donna cade dalle scale e muore. Aveva appena finito di festeggiare con gli amici. La vittima è Piera Onesta di Brusnengo.

Tragedia di Capodanno a Gattinara: donna cade dalle scale e muore

Aveva appena festeggiato l’arrivo del 2025 insieme al marito Vittorino Giabardo in casa di alcuni amici a Gattinara. Si preparava a tornare a casa, quando si è consumata la tragedia. Piera Onesta, 77enne di Brusnengo, ha improvvisamente perso l’equilibrio ed è caduta rovinosamente da una rampa di scale.

Il marito e gli amici hanno subito allertato il numero unico per le emergenze, anche perché le sue condizioni apparivano gravi. In pochi minuti sono quindi arrivati i soccorritori del 118. Nonostante gli sforzi dei sanitari, la donna è morta poco più tardi, intorno alle 4, al pronto soccorso dell’ospedale di Borgomanero, dove era stata ricoverata d’urgenza.

Funerale sospeso dalla Procura in attesa dell’autopsia

Per quanto riguarda il funerale, bisognerà attendere. La cerimonia funebre era già stata organizzata, ma è arrivato lo stop dell’autorità giudiziaria. La procura di Vercelli, competente per territorio, ha infatti disposto l’esecuzione dell’autopsia per chiarire ogni dettaglio di quanto accaduto, come da prassi nel caso di incidenti domestici mortali.

Sconcerto a Brusnengo e tra tutti i conoscenti. Oltre al marito Vittorino, la donna ha lasciato la figlia Giorgia con Gary e la nipote Grace.

