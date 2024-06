Vandalizzata una pensilina a Gattinara: smontata la lastra trasparente. Danneggiata nei giorni scorsi una fermata del bus in corso Valsesia.

Vandalizzata una pensilina a Gattinara: smontata la lastra trasparente

Vandali ancora in azione a Gattinara. L’obiettivo questa volta è stata la fermata degli autobus di corso Valsesia. Qualcuno si è “divertito” a scardinare la grossa lastra di vetro trasparente della pensilina, lasciando la protezione laterale della piccola tettoia in mezzo al marciapiede. Una posizione che costituisce un pericolo i passanti umani e animali. Tra l’altro l’area della pensilina era già stata precedentemente deturpata da scritte fatte con vernice bianca.

L’intervento del comune

Il Comune, a cui non compete la manutenzione delle strutture in metallo e vetro, è comunque intervenuto subito per segnalare quanto accaduto alla Provincia di Vercelli, che a sua volta ha assicurato un intervento in tempi brevi. «Le pensiline delle fermate degli autobus sul nostro territorio sono in capo alla provincia di Vercelli, in quanto responsabile delle tratte degli autobus di linea – spiega il vicesindaco Daniele Baglione -. Per questo il nostro intervento è stato quello di informare gli uffici competenti vercellesi, dai quali però abbiamo appreso che la Provincia sta già realizzando interventi sulle coperture di propria competenza.»

Pensiline ripristinate qualche mese fa

Qualche mese fa, infatti, i tecnici provinciali hanno effettuato una ricognizione sulla situazione di molte pensiline sul territorio di tutta la provincia per evidenziarne le necessità di riparazione, con l’intenzione di sostituire quelle gravemente ammalorate o ripristinare quelle che necessitano di qualche forma di manutenzione. Le strutture erano state posate nel 2019 nei corsi Valsesia, Vercelli e Garibaldi per venire incontro alle esigenze degli utenti dei mezzi pubblici, sottoposti alle inclemenze del tempo.

