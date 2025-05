Il vino di Gattinara sulla tavola di Papa Leone. La forma della bottiglia è inconfondibile. E la foto diventa virale: «Vogliamo invitarlo in città».

Il vino di Gattinara sulla tavola di Papa Leone

Una scena quotidiana ma significativa: una bottiglia di vino di Gattinara è comparsa sulla tavola di papa Leone XIV, immortalata nei giorni scorsi in una foto che nel giro di poche ore ha fatto il giro del web. Per Gattinara, cuore della viticoltura piemontese, si tratta di un momento di grande emozione e di visibilità internazionale inaspettata.

L’immagine, che mostra il pontefice durante un pranzo, ritrae chiaramente una bottiglia dalla forma inconfondibile. Anche se l’etichetta non è visibile, gli appassionati e i cittadini locali non hanno avuto dubbi sul fatto che si trattasse di un vino targato Travaglini. Nessuno, nemmeno l’azienda produttrice, era a conoscenza di questo prestigioso “avvistamento” fino a che la foto non è diventata virale sui social.

Una sorpresa che ha fatto il giro del web

A raccontarlo è stato il vicesindaco di Gattinara, Daniele Baglione. «Siamo rimasti tutti piacevolmente colpiti. La notizia ha generato entusiasmo e orgoglio in tutta la comunità, ed è incredibile vedere come un gesto semplice possa creare un legame simbolico così forte».

Le condivisioni e i commenti si sono moltiplicati su tutte le principali piattaforme, portando sotto i riflettori non solo il vino locale, ma anche il territorio della bassa Valsesia, noto per la qualità della sua produzione vitivinicola.

Un legame simbolico tra terra e spiritualità

Non si tratta solo di una curiosità virale: per molti cittadini, vedere un vino di Gattinara sulla tavola del pontefice rappresenta un momento carico di significato. «Sapere che un pezzetto del nostro territorio è così vicino alla guida spirituale del cristianesimo è qualcosa che ci ha colpito profondamente», ha aggiunto Baglione.

Una lettera al Papa e forse un invito

L’amministrazione comunale sta ora valutando l’idea di inviare una lettera ufficiale al Papa, per augurargli buon cammino e sottolineare con affetto la presenza di un prodotto locale sulla sua tavola. «Perché no, magari potremmo anche invitarlo a visitare Gattinara, dove cultura, accoglienza e tradizione vitivinicola si fondono da secoli».

Un piccolo gesto, una grande eco: la foto del pranzo del Papa si è trasformata in una storia di identità, territorio e orgoglio collettivo.

