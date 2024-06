5 motivi perché i brand hanno bisogno di Video Ads nella strategia di marketing

Se i brand e le aziende vogliono essere visti dai consumatori, non hanno altra scelta che apparire online. E il modo migliore per farlo è tramite la pubblicità a pagamento.

Poiché lo fanno tutti, risulta sempre più difficile distinguersi dalla massa. Del resto, in media, le persone sono esposte a centinaia di annunci ogni giorno. Questo significa che stiamo diventando immuni a loro.

Ecco perché le aziende sono sempre alla ricerca di nuovi modi per pubblicizzare in modo efficace. E, come si scopre, i contenuti video rappresentano una nuova opportunità.

Vediamo come.

I contenuti video sono una nuova opportunità

Ti sorprenderà sapere, ma secondo uno studio di Bitebale del 2021, la pubblicità video genera oltre tre volte più lead rispetto ai contenuti statici e crea fino al 38% in più di impressioni.

Se non lo stai ancora utilizzando nella tua strategia di contenuti, potresti volerlo riconsiderare.

#1 I video personalizzano il brand

Che ci crediate o no, i contenuti video creano un legame più personale ed emozionale rispetto ai contenuti scritti. I brand che riescono a stabilire un tale legame con il loro pubblico possono aspettarsi un aumento delle conversioni e una maggiore fidelizzazione dei clienti.

E lavorare con UGC creator Italia esperti può aiutarti a fare proprio questo per la tua azienda. Poiché l’83% dei consumatori di video preferisce un tono casuale e conversazionale nelle pubblicità, assicurati di utilizzare diversi tipi di video nei tuoi annunci, come testimonial, tutorial e video esplicativi. Questi sono i tipi più efficaci di pubblicità video, mostrando che i consumatori sono attratti da un tocco personale. I contenuti generati dagli utenti (UGC) sono un ottimo modo per creare tali contenuti, poiché i clienti che conoscono il prodotto possono costruire fiducia tra gli altri consumatori.

#2 La pubblicità video aumenta le vendite

I contenuti video nel marketing possono aumentare significativamente la consapevolezza del brand. Dopotutto, secondo OptimMonster, l’84% dei consumatori afferma che il video di un brand ha influenzato la loro decisione di acquistare un prodotto.

La presenza sui social media dei brand già influenza le decisioni di acquisto dei clienti, ma i video hanno aiutato ad aumentare questo impatto poiché il ROI delle campagne video funziona meglio che in altri tipi di annunci.

#3 I video sono condivisi di più

Non è che non puoi condividere foto con gli amici, ma il fatto è che i video sociali sono condivisi 12 volte più spesso rispetto ai testi e alle immagini combinati.

I contenuti video hanno semplicemente più probabilità di essere condivisi su tutte le piattaforme social. Quando le persone hanno molta più probabilità di condividere contenuti, stai praticamente ottenendo marketing gratuito grazie ai tuoi follower e clienti.

#4 I video hanno un alto coinvolgimento

I video brevi hanno invaso i social media – reels, stories, TikTok e YouTube shorts. Non solo questo tipo di contenuti può apparire più genuino e migliorare le conversioni, ma può anche aumentare il coinvolgimento.

Inoltre, i video sulle piattaforme social hanno una portata organica più alta. Combina questo con un maggiore coinvolgimento e avrai contenuti che aumentano la probabilità che i consumatori notino i tuoi prodotti. Con i recenti cambiamenti dell’algoritmo di Instagram, questo rende il video il tipo di contenuto più efficace per raggiungere i target di riferimento.

#5 Gli annunci video non devono essere costosi

I contenuti video offrono il miglior rapporto qualità-prezzo in termini di coinvolgimento, possibilità di condivisione e sviluppo del brand. Grazie agli strumenti di editing video online e alla domanda di user generated content grezzi e relazionabili, la pubblicità video non richiede investimenti massicci e competenze avanzate di editing.

Utilizza diverse creatività per gli annunci video che ricevi dai creatori di UGC e esegui vari test per vedere quale annuncio video funziona meglio per il tuo pubblico di destinazione. Definisci gli obiettivi della tua campagna e adatta i video e i messaggi per connetterti con i tuoi futuri clienti.

Basandosi su statistiche e ricerche, rendere i contenuti video una parte regolare della tua strategia di marketing è assolutamente indispensabile se vuoi rimanere avanti.

La sua capacità di dominare i contenuti online, di guidare un alto coinvolgimento, aumentare le vendite, rendere i brand più umani e offrire soluzioni convenienti lo rende uno strumento essenziale per i marketer.

