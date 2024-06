Anche il Piemonte tra i luoghi nascosti da visitare: l’ultima ricerca

Il Piemonte racchiude numerosi luoghi nascosti e sconosciuti ai più che meriterebbero di essere visitati. Queste località, spesso lontane dai circuiti turistici più battuti, offrono esperienze uniche e autentiche, potenzialmente imperdibili per un nomade digitale che sceglie di praticare il proprio lavoro da remoto.

A proposito di queste nuove figure professionali, i lavoratori itineranti sono accomunati da alcuni tratti tipici: utilizzano computer, smartphone, Internet e altri strumenti digitali come le VPN Italia per svolgere il loro lavoro, che può spaziare tra varie professioni. Conservano inoltre la facoltà di scelta su dove vivere e lavorare: ciò li autorizza ad esplorare culture e stili di vita sempre nuovi e differenti. A tal proposito, il Piemonte dispone di una combinazione unica tra infrastruttura tecnologica, qualità della vita e un ambiente stimolante e ricco di opportunità.

Il Piemonte: un rifugio per nomadi digitali

Per venire incontro ai lavoratori digitali, la regione propone una buona infrastruttura tecnologica, con connessioni veloci e stabili. L’offerta crescente di spazi di coworking, particolarmente concentrati a Torino e dintorni, rappresenta un’opportunità per stringere relazioni con altri professionisti e lavorare in un ambiente attrezzato e illuminante. In questa area geografica, negli ultimi anni, si sono condensate delle vere e proprie comunità di nomadi digitali e fuorisede: un’occasione per facilitare l’integrazione e rintracciare opportunità di networking e supporto sociale.

Il Piemonte, in tutto il suo territorio, può vantare una ricca tradizione e un vasto patrimonio culturale, con città storiche, musei, castelli e palazzi, e anche una vivace scena artistica. Dalle Alpi alle colline delle Langhe e del Monferrato, fino a specchi d’acqua come il Lago Maggiore e il Lago d’Orta, la regione offre un’ampia varietà di paesaggi. La cucina eccellente e i vini pregiati, come il Barolo e il Barbaresco, garantiscono ai visitatori un’esperienza gastronomica fuori dal comune.

Complice un’efficiente rete di trasporti, la zona è ben collegata con il resto d’Italia e d’Europa. L’aeroporto di Torino, per esempio, mette a disposizione voli nazionali e internazionali e la regione è servita da una buona rete ferroviaria e autostradale.

Luoghi nascosti da visitare in Piemonte

Tra le località da non perdere per un nomade digitale spicca Orta San Giulio, inclusa dalla ricerca del portale expressvpn.com tra i luoghi più adatti per un nomade digitale in Italia. La ricerca tiene conto di una stima, frutto della media tra connettività, opportunità di coworking, costo della vita, attrazioni e sicurezza. Il piccolo borgo in questione, membro del circuito dei borghi più belli d’Italia, sorge proprio al centro dell’omonimo lago, conservando il fascino senza tempo dei paesini medievali.

Gli amanti degli sport estremi troveranno pane per i loro denti a Ceresole Reale, con ampie possibilità per addentrarsi in escursioni ma anche di praticare lo sci di fondo, lo sci alpinismo, l’arrampicata su ghiaccio e percorrere sentieri con le racchette da neve. Il borgo di Varallo preserva una grande ricchezza artistica, tra cui molte opere del pittore cinquecentesco Gaudenzio Ferrari e dei suoi allievi. Da non perdere la discesa nelle cabine della funivia più ripida d’Europa. Il piccolo borgo di Vogogna è custode di una lunga tradizione della civiltà medievale, raccontata egregiamente dal suo centro storico, che lo ha condotto a pieno titolo nel circuito dei “borghi più belli d’Italia”. Nel cuore di Asti il comune di Montemagno Monferrato, poco più di un migliaio di abitanti, è caratteristico perché costituito da soli dodici vicoli, segnati da numeri romani: la sua esistenza è attribuita fin nel lontano anno 1000.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook