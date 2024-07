Assicurazione Kasko: un’opzione facoltativa per la polizza RC auto ma molto importante

L’assicurazione Kasko è senza ombra di dubbio una delle garanzie accessorie più importanti, quando si parla del completamento dell’RC auto obbligatoria. Questa opzione, infatti, assume un ruolo di notevole rilevanza per la protezione del veicolo, proponendo la certezza di una copertura attiva anche in caso di accertata responsabilità del conducente. Oggi, dunque, scopriremo insieme cos’è l’assicurazione Kasko e perché è così fondamentale, concentrandoci anche sugli eventi coperti.

Cos’è l’assicurazione Kasko e cosa copre?

La garanzia Kasko si estende ad un’ampia gamma di circostanze che possono causare danni alla vettura. Si fa ad esempio riferimento agli incidenti stradali, agli urti contro ostacoli fissi o mobili, al ribaltamento e all’uscita fuori dalla strada. La Kasko, come anticipato, è una garanzia accessoria: vuol dire che può essere aggiunta alla polizza RC auto pagando un sovrapprezzo, spesso abbinandola alla garanzia contro il furto e incendio. Anche se sarebbe corretto parlare di investimento, più che di costo, per via della sua spiccata importanza.

Entrando ancor di più nello specifico, la Kasko interviene ad esempio in caso di urti contro persone, vetture, velocipedi, monopattini e veicoli su rotaie. Nella lista degli eventi coperti dalla Kasko possiamo trovare anche il cedimento del terreno, i danni causati dal crollo di un edificio in rovina e la caduta di oggetti. In altre circostanze, come accade ad esempio con l’assicurazione auto Telepass, si può ottenere anche una riduzione dello scoperto se si ripara l’auto presso un’officina convenzionata.

Quali sono i vantaggi dell’assicurazione Kasko?

Tra i vantaggi dell’assicurazione Kasko ne troviamo uno in particolare: ovvero la tranquillità d’animo che deriva dalla consapevolezza di avere una copertura totale. In caso di sinistro, il conducente del veicolo assicurato non deve preoccuparsi di dover affrontare le spese ingenti necessarie per riparare i danni subiti, anche se è stato accertato come responsabile totale o parziale dell’evento.

Un altro vantaggio è rappresentato dalla possibilità di personalizzare la garanzia Kasko in base alle proprie esigenze e al proprio budget. Si fa riferimento nello specifico all’opportunità di optare per la cosiddetta Mini Kasko, che copre soltanto i danni subiti dal veicolo in caso di scontri con altre vetture. La Mini Kasko costa meno, viene già inclusa nella Kasko completa ma presenta ovviamente dei limiti: non copre, infatti, da altri eventi come il ribaltamento del veicolo, l’uscita dalla strada o l’urto contro gli ostacoli.

Conclusioni

In base a quanto visto oggi, l’assicurazione Kasko può essere considerata come una delle garanzie accessorie in assoluto più importanti, da aggiungere ad una polizza RC auto obbligatoria. Nonostante preveda comunque l’esborso di una cifra aggiuntiva, non deve essere vista come un onere ma come una vera e propria opportunità di prevenzione e di risparmio, qualora dovesse verificarsi un sinistro. Come sempre, però, è importante leggere con attenzione il contratto, per poter prendere coscienza dei vari termini della polizza. Si fa ad esempio riferimento alla percentuale dello scoperto e alla franchigia. Infine, occorre ricordare ancora una volta che la Kasko copre anche in caso di responsabilità del conducente.

