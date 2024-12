Auto ibride a noleggio: costi, incentivi e previsioni per il futuro della mobilità green

Con le normative in tema di emissioni sempre più rigide, sono sempre più in crescita gli automobilisti che per i loro spostamenti scelgono un’auto ibrida. Ma come funzionano queste vetture? Le auto ibride basano la propria tecnologia su un motore elettrico affiancato ad un motore termico.

Il motore elettrico consente di ottenere un recupero di energia che durante le fasi di frenata e di decelerazione verrebbe “sprecata”. Questo permette di continuare a circolare sfruttando l’energia cinetica recuperata senza il bisogno di utilizzare il propulsore termico.

Per abbassare i costi di gestione legati ad una vettura ibrida il noleggio a lungo termine risulta essere una valida alternativa all’acquisto.

Attraverso il pagamento di un canone mensile il locatario avrà inclusi i seguenti servizi: assicurazione RCA, kasko, PAI (tutela del conducente), soccorso stradale, gestione dei sinistri, tutela legale, furto e incendio e manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il funzionamento del NLT delle auto ibride

Il noleggio a lungo termine delle auto ibride rappresenta una forma di mobilità sostenibile e nonostante inizialmente era una soluzione appositamente pensata per le aziende, oggi è molto utilizzato anche dai privati in quanto si vanno ad annullare i costi di gestione alla quale si dovrebbe far fronte con una vettura di proprietà.

Con la stipula di un contratto di NLT (che va generalmente da un minimo di 24 a un massimo di 60 mesi), il locatario può godere dell’utilizzo esclusivo del mezzo senza doversi fare carico di alcuni oneri come, ad esempio, la svalutazione del mezzo.

Tramite il pagamento di un canone mensile – fisso per l’intera durata del noleggio – si avranno inclusi una serie di servizi che abbiamo citato in precedenza in questo articolo.

Nonostante il vantaggio principale è determinato dall’estrema flessibilità del servizio, si potrà godere anche di:

Deduzioni e detrazioni fiscali in base all’attività svolta e all’utilizzo del mezzo (per imprese e liberi professionisti);

Pianificazione dettagliata del budget grazie alla presenza del canone fisso;

Niente oneri burocratici e scadenze;

Assistenza e supporto continui.

Inoltre, anche con il contratto in corso, si potranno apportare delle modifiche che a seconda delle tue esigenze, il noleggio di un’auto ibrida potrebbe essere la scelta più adatta.

Tali modifiche possono riguardare:

I chilometri : a patto che sia trascorso un certo periodo di tempo dall’inizio del contratto di noleggio;

: a patto che sia trascorso un certo periodo di tempo dall’inizio del contratto di noleggio; Recessione anticipata: si può recedere dal contratto prima della sua scadenza solo quando sarà trascorso il periodo di tempo prestabilito. Essa prevede l’applicazione di alcune penali che subiscono delle variazioni a seconda dei casi specifici.

Una volta che il contratto di NLT giunge alla sua naturale scadenza, si potranno valutare le diverse opzioni tra cui: acquisto della vettura noleggiata ad un prezzo perfettamente in linea con il suo valore di mercato, rinnovare il contratto precedentemente stipulato, restituire la vettura o aprire un nuovo contratto.

Il prezzo mensile di noleggio a lungo termine di una vettura ibrida va dai 225€ fino ai 1.38€ (IVA esclusa). Ecco un esempio concreto con alcuni dei modelli di auto più noleggiati:

Alfa Romeo Junior 1.2 136CV Hybrid eDCT6: da 225,00 euro al mese;

Cupra Formentor 2.0 TDI 150CV DSG: da 323,00 euro al mese;

2.0 B5 250CV Mild Hybrid AWD autom. Core: da 645,00 euro al mese;

Porsche Cayenne Coupé 3.0 V6 E-Hybrid Plug-in 470 CV: da 1.388,00 euro al mese.

Incentivi auto ibride

Come ben sappiamo le auto ibride hanno accesso a degli incentivi che resteranno in vigore fino alla fine di questo 2024, quali pagamento del bollo auto e il parcheggio all’interno delle strisce blu: ma vediamoli meglio nel dettaglio.

Esenzione bollo auto : sono ammesse all’ esenzione del pagamento del bollo auto tutte le vetture ecologiche (ibride ed elettriche) per una durata che varia dai 3 ai 5 anni o per l’intero ciclo di vita dell’automobile.

: sono ammesse all’ del del tutte le vetture ecologiche (ibride ed elettriche) per una durata che varia dai 3 ai 5 anni o per l’intero ciclo di vita dell’automobile. Parcheggio strisce blu: all’interno del nostro Paese le normative del parcheggio all’interno delle strisce blu subiscono delle variazioni a seconda delle città. Ad esempio, a Milano le auto ibride possono parcheggiare in modo completamente gratuito non solo all’interno delle strisce blu ma anche all’interno delle strisce gialle (tramite un’autorizzazione digitale che va richiesta direttamente al Comune). A Roma invece, le auto ibride ed elettriche possono parcheggiare gratuitamente all’interno delle strisce blu previa registrazione della targa della vettura sul portale comunale.

A partire dal 2025 gli incentivi delle auto ibride subiranno dei tagli e – come già accennato – se ad oggi – queste vetture sono esenti dal pagamento del bollo auto per 5 anni, con la nuova misura introdotta, tutte le auto ibride che verranno immatricolate nel nuovo anno, saranno soggette al pagamento del bollo auto ma al 50%.

Previsioni mobilità green

Le previsioni per la mobilità green nei prossimi anni sono sempre più promettenti. Come sappiamo l’obiettivo della Normativa Europea è quello di ridurre al minimo le emissioni di CO2 e a favore di questo la mobilità elettrica rappresenta un tassello fondamentale.

L’Unione Europea stima che nel 2025, sarà necessario avere a disposizione 1 milione di colonnine di ricarica pubbliche per 13 milioni di veicoli elettrici a basse emissioni e a emissioni zero circolanti sulle strade europee.

Adesso che hai visto i vantaggi del NLT per le vetture ibride, non ti resta che fare una valutazione accurata di quelle che sono le tue esigenze personali.

