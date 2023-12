Bi Elle, software gestionali da 40 anni

Il 2023 è stato un anno speciale per Bi Elle, azienda torinese impegnata nella produzione di software gestionali. Giovedì 30 novembre l’attività ha infatti celebrato i suoi primi 40 anni, un traguardo particolarmente importante dal momento che è stato raggiunto nel settore dell’informatica gestionale. La società, che attualmente chiameremmo start-up innovativa, è stata fondata nel 1983 da Pietro Tancredi con i compagni di scuola Stefano, Enrico e Diego: il concetto era rappresentato dalla volontà di investire sul software, intuendo che il futuro stava andando in quella direzione.

Bi Elle per le piccole e medie imprese

Bi Elle si pone sul mercato, ieri come oggi, con un prodotto di cui è proprietaria, si rivolge alle piccole e medie aziende di qualsiasi comparto su scala nazionale, e ha fatto di questa caratteristica il suo claim, ossia «Vicini per vocazione». La vicinanza in questione è riferita sia alla prossimità geografica, per via di un’attenzione capillare, sia alla filosofia di lavoro. Il core business dell’azienda è quindi basato sul software gestionale proprietario, del quale sarà presto rilasciata la nuova versione: si tratta di un software completo, versatile e flessibile, che viene declinato in versione standard o in una delle tante verticalizzazioni realizzate per settori specifici e ulteriormente personalizzabili per rispondere perfettamente alle necessità di gestione, controllo della produzione, automazione dei flussi di ogni PMI sul mercato italiano.

«Aiutare le persone a lavorare meglio»

Non potevano mancare le parole di Giulia Tancredi, Direttore Operativo di Bi Elle: «Ogni nostra azione è vista nell’ottica di aiutare le persone a lavorare meglio, con un software che si adatta alla singola azienda e ai suoi flussi informativi – ha spiegato – ogni mattina entriamo in ufficio pensando che utenti e imprese si collegano ai nostri sistemi per svolgere il loro lavoro quotidiano, quindi dobbiamo assicurargli il meglio. Proponiamo soluzioni scalabili, modulari, contraddistinte da una certa semplicità d’uso. E inoltre non posso non citare consulenza e assistenza al cliente, nostro fiore all’occhiello: sono servizi che riusciamo a garantire in tempi davvero molto rapidi».

La nuova sede di via Vandalino

Non è tutto: nei mesi scorsi è stata inaugurata ufficialmente la nuova struttura di via Vandalino: lo scorso 28 agosto si è infatti concluso il trasferimento nella nuova sede. Quest’ultima segue la crescita della società: c’è stato infatti un ampliamento degli spazi, per una location che permetterà ulteriori sviluppi, un lavoro più agevole e la possibilità di accogliere la clientela nel migliore dei modi.