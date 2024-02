Capire il contatore del gas: tutto quello che c’è da sapere

In un contesto in cui si è sempre più preoccupati dei consumi e l’impatto sull’ambiente, avere più consapevolezza su come avviene l’erogazione del gas è un gran passo avanti, infatti, spesso non si capiscono le funzioni dei codici che sono sul contatore, un apparecchio che tutti hanno in casa.

Comprendere il funzionamento di questo dispositivo può agevolare diverse incombenze, prima fra tutte, ad esempio, comunicare i propri consumi o malfunzionamenti improvvisi. In questo articolo si cercherà di fare chiarezza sulla funzione del contatore del gas e si daranno consigli su comportarsi in caso di problematiche non risolvibili con l’assistenza clienti.

Alcune premesse sul contatore del gas

Il contatore del gas, un dispositivo fondamentale nell’ambito della fornitura energetica, svolge un ruolo cruciale nel monitorare il consumo di gas nelle abitazioni. Va sottolineato che il contatore è di competenza del distributore di gas e non del fornitore.

Mentre il fornitore è responsabile della fornitura effettiva del gas, il distributore opera sulla rete di distribuzione, gestendo il flusso di gas attraverso i condotti fino agli utenti finali. La differenza chiave risiede nella funzione svolta: il distributore si occupa dell’infrastruttura di trasporto e manutenzione, mentre il fornitore gestisce l’approvvigionamento e la fatturazione.

Pertanto, il contatore del gas, in quanto strumento di misurazione del consumo, si inserisce nell’ambito delle responsabilità del distributore, contribuendo al corretto funzionamento della rete di approvvigionamento del gas.

I numeri e i codici da conoscere

Il primo codice da ricordare è sicuramente il numero cliente, facilmente reperibile dalle bollette o altre documentazioni fornite dal fornitore. Composto da una sequenza numerica, questo codice identificativo funge da riferimento primario in moltissime comunicazioni e interazioni tra cliente e fornitore del gas, motivo per cui cambia in caso di stipula di un nuovo contratto.

Diverso è il discorso per un altro numero fondamentale da conoscere e che si può trovare sul proprio contatore, ovvero il codice PDR del gas: in questo approfondimento viene spiegato in modo esaustivo a cosa serve questo numero a quattordici cifre. Trattandosi del punto di riconsegna del gas, da cui l’acronimo PDR, è importante saperlo riconoscere ed averlo portata di mano in tutte quelle situazioni in cui si deve garantire il corretto funzionamento del contatore in questione e comunicare con il distributore.

Cosa fare in caso di guasto

Nel caso di malfunzionamento del contatore del gas, è bene agire subito per ripristinarne il corretto funzionamento. Prima di tutto, è consigliabile verificare la presenza di eventuali interruzioni di gas nella zona circostante o eseguire controlli preliminari sull’impianto domestico.

In situazioni più complesse, si rende necessario contattare il servizio clienti del distributore del gas per cercare di risolvere il prima possibile la problematica: comunicando tempestivamente eventuali anomalie al distributore è possibile avviare procedure diagnostico-riparative e solitamente risolvere in tempi brevi.

Nel caso in cui l’assistenza clienti non risolva prontamente il malfunzionamento del contatore del gas, è possibile intraprendere una serie di azioni specifiche. In questo caso si può presentare un reclamo formale al fornitore, indicando chiaramente la natura del problema. Il fornitore avrà il compito di inoltrare il reclamo al distributore entro tempi definiti. Il distributore, a sua volta, ha 15 giorni per intervenire e risolvere il problema al contatore. Nel caso in cui il reclamo non ottenga risposta entro 50 giorni, l’utente può avanzare una richiesta di conciliazione presso Arera e, qualora la conciliazione non conduca a una soluzione soddisfacente, è possibile presentare un ricorso in tribunale per risolvere la controversia.