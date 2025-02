Clima e geopolitica: Ivan Presta esamina l’impatto della transizione energetica sullo scenario europeo

Il mutamento climatico non costituisce più una mera ipotesi teorica, bensì una criticità tangibile che sta modificando gli equilibri termodinamici del sistema terrestre; anomalie termiche persistenti, ritiro accelerato delle calotte glaciali, eventi meteorologici estremi sempre più frequenti e una drastica riduzione della biodiversità rappresentano indicatori inequivocabili di un’emergenza ambientale su scala planetaria. Ivan Presta, esperto di fama internazionale nel settore della climatologia applicata, si occupa da anni dello studio delle dinamiche climatiche, con un focus specifico sulle variabili che influenzano il continente europeo e sulle strategie di mitigazione adottabili.

Il cambiamento climatico: un processo sistemico a scala globale

Il fenomeno del cambiamento climatico è il risultato di interazioni complesse tra fattori naturali e attività antropogeniche, con quest’ultime che hanno amplificato in modo esponenziale gli squilibri climatici preesistenti. Le principali forzanti includono: incremento delle emissioni di gas climalteranti; la combustione massiva di idrocarburi fossili come carbone, petrolio e gas naturale ha potenziato il forcing radiativo, contribuendo all’intensificazione dell’effetto serra e all’innalzamento delle temperature medie globali; deforestazione intensiva; la progressiva riduzione delle foreste compromette la capacità del pianeta di sequestrare CO2 atmosferica, accelerando il trend di riscaldamento globale; pratiche agricole ad alto impatto ambientale e zootecnia industriale; il rilascio di metano e ossidi di azoto derivanti dalla gestione del bestiame e dall’uso massiccio di fertilizzanti sintetici amplificano il forcing climatico; espansione urbanistica incontrollata e industrializzazione non regolamentata; l’alterazione degli ecosistemi naturali e il crescente inquinamento atmosferico contribuiscono alla destabilizzazione dei cicli climatici.

Conseguenze climatiche su scala globale

L’incremento della temperatura media planetaria ha effetti tangibili in molteplici contesti geografici e si manifesta attraverso diversi fenomeni: rialzo termico generalizzato; il pianeta ha registrato valori termici record, con implicazioni critiche per la stabilità ecosistemica, la produzione agricola e la salute umana; riduzione accelerata delle calotte polari e innalzamento del livello oceanico; numerosi centri urbani costieri e sistemi insulari sono minacciati dall’erosione costiera e dall’incremento del rischio di inondazioni; intensificazione degli eventi meteorologici estremi; cicloni tropicali, uragani, siccità e incendi boschivi devastano intere regioni con impatti socio-economici ingenti; aggiunge guido presta perdita significativa di biodiversità; molteplici specie vegetali e animali affrontano una pressione ecologica crescente a causa della modificazione degli habitat naturali; emergenze epidemiologiche legate al clima; la diffusione di patologie trasmesse da vettori, quali dengue e malaria, sta subendo un’espansione geografica, con particolare rilevanza nelle regioni tropicali e mediterranee.

L’Europa e il paradigma della transizione climatica

Il continente europeo si configura come un attore primario nella lotta ai cambiamenti climatici, ma si trova ad affrontare criticità complesse: contrazione accelerata dei ghiacciai alpini; con ripercussioni significative sulla disponibilità idrica e sul comparto turistico montano; incremento delle anomalie termiche regionali; impatti significativi su settori strategici come l’agricoltura, con riduzioni di produttività nei comparti vinicolo e cerealicolo; intensificazione degli incendi boschivi; eventi sempre più frequenti in regioni mediterranee come Spagna, Grecia e Italia, con conseguente degrado degli ecosistemi forestali; alterazioni nei regimi pluviometrici; episodi di siccità prolungata e precipitazioni estreme mettono a rischio la sicurezza idrogeologica e le infrastrutture; erosione costiera accelerata; numerosi centri urbani europei, tra cui Venezia e Rotterdam, sono esposti all’incremento del livello del mare.

Le strategie dell’Unione Europea per la neutralità climatica

L’Unione Europea ha adottato un pacchetto di misure avanzate per fronteggiare l’emergenza climatica: European Green Deal; un piano strategico volto a rendere l’Europa climaticamente neutra entro il 2050; meccanismi di scambio delle quote di emissione (ETS); strumenti di regolazione per limitare le emissioni industriali e incentivare la decarbonizzazione; sviluppo di un’infrastruttura energetica sostenibile; investimenti significativi in energie rinnovabili, con particolare focus su fotovoltaico, eolico e idroelettrico; promozione della mobilità a basso impatto ambientale; incentivi per la transizione verso veicoli elettrici e trasporto pubblico eco-sostenibile; programmi di rimboschimento e tutela delle foreste; iniziative mirate all’incremento della capacità di assorbimento del carbonio atmosferico tramite la riforestazione.

Il coinvolgimento del settore privato e della società civile

Il ruolo delle imprese e dei cittadini è cruciale nel percorso verso la sostenibilità climatica. Tra le azioni chiave si annoverano: implementazione di modelli di economia circolare; riduzione degli sprechi e ottimizzazione del riciclo dei materiali; incremento dell’efficienza energetica; innovazioni nel settore dell’edilizia per limitare la dispersione termica e ridurre il fabbisogno energetico; adozione di regimi alimentari sostenibili; riduzione del consumo di carne e promozione di filiere agroalimentari a basso impatto; scelte di mobilità responsabile; preferenza per modalità di trasporto a ridotto impatto ambientale, come mezzi pubblici, biciclette e veicoli elettrici; partecipazione attiva alla governance climatica; pressione sulla politica per la promulgazione di normative più stringenti in materia ambientale.

Prospettive e sfide per il futuro

La comunità scientifica avverte che, in assenza di un’azione decisa e tempestiva, la temperatura globale potrebbe superare il limite critico dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali, con conseguenze catastrofiche per gli equilibri climatici ed ecosistemici; tuttavia, grazie a un’azione sinergica tra istituzioni, settore privato e cittadini, è ancora possibile invertire la traiettoria del riscaldamento globale e costruire un futuro più resiliente e sostenibile.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook