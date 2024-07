Ecco come avere delle labbra ben morbide, attraenti e ben curate

Le labbra sono un punto focale del nostro viso, che possiamo valorizzare grazie al make-up, con matite, rossetti e gloss. È importante, però, mantenerle morbide e idratate, per evitare pellicine e screpolature, frequenti soprattutto durante la stagione più fredda.

Ecco alcuni consigli su come avere labbra morbide e curate.

Quali sono le cause delle labbra secche

In alcuni periodi dell’anno, specialmente quando fa più freddo, possiamo soffrire di labbra secche. Si tratta di una condizione molto comune, ma che può creare non pochi fastidi, anche a livello estetico. Quando applichiamo il rossetto sulle labbra secche, infatti, la stesura non avviene in maniera uniforme e possono formarsi delle fastidiose “crepe” sulle labbra.

Le labbra secche si contraddistinguono per un aspetto disidratato e arrossato, con screpolature verticali, che possono portare spesso a fastidi.

Le cause possono essere diverse:

Prodotti make-up scaduti o inadatti;

Temperature estreme, come il troppo freddo, ma anche il troppo caldo;

Agenti atmosferici, come il vento e l’umidità.

Come mantenere idratate le labbra

Per mantenere idratate le labbra, possiamo seguire alcuni consigli utili.

Innanzitutto, se le sentiamo gonfie e irritate, cerchiamo di non inumidirle, anche se ci dà un’apparente sensazione di benessere. Le labbra inumidite, infatti, sono più vulnerabili agli agenti atmosferici, soprattutto il vento e potremmo peggiorare la situazione.

Ricordiamoci sempre di detergerle ed eliminare ogni residuo di make-up: spesso i rossetti o le tinte labbra possono essere difficili da struccare, ma utilizzando un detergente apposito, possiamo eliminare tutte le tracce. In caso di labbra secche, possiamo utilizzare un olio struccante, che mantiene le labbra idratate.

A influire sull’idratazione delle labbra possono essere anche i raggi UV. Proprio per questo, è importante applicare una protezione solare apposita per le labbra, soprattutto quando andiamo al mare o in montagna, dove i raggi UV sono più forti.

Per rendere le labbra più morbide, possiamo optare per uno scrub. Grazie alla presenza dei microgranuli, infatti, andremo ad eliminare le cellule morte e le pellicine, in modo da accelerare il processo di rinnovamento cellulare.

Nella nostra beauty routine non può di certo mancare un prodotto idratante per le labbra, come il burro di cacao o un balsamo labbra, da utilizzare sia durante l’estate che (soprattutto) d’inverno.

Applicandolo quotidianamente (prima di uscire o prima di andare a dormire), riusciremo a donare maggiore idratazione alle labbra, grazie all’azione emolliente, preservando la loro bellezza.

Per il benessere delle nostre labbra, possiamo anche optare per una maschera labbra, da fare una volta a settimana, con ingredienti idratanti e nutrienti, in modo da idratare intensamente le labbra.

Come truccare le nostre labbra per renderle più attraenti

Le labbra possono essere una tela bianca sulla quale sperimentare ogni tipo di colore e make-up. Per farlo, possiamo utilizzare tantissimi prodotti diversi, come la matita labbra, il rossetto, la tinta labbra e il gloss.

Per mantenere le labbra idratate e morbide, però, è importante non abusare dei rossetti matte. Alterniamo con prodotti dalla formula più idratante e fluida (come la tinta labbra) o comunque applichiamo prima un burro di cacao, per mantenere idratate le labbra.

Per un make-up labbra ad hoc, iniziamo dall’applicazione del burro di cacao. Andiamo, poi, a tracciare il contorno delle labbra con una matita: per un make-up più semplice, possiamo seguire le linee naturali delle nostre labbra. Se, invece, vogliamo dare un effetto più volumizzato, allora tracciamo il contorno labbra poco fuori dai bordi, di circa 1-2 millimetri.

Applichiamo, poi, il rossetto o la tinta labbra, partendo dal centro, per poi estendere il colore verso i bordi.

Se vogliamo un effetto ancora più volumizzato, pieno e tridimensionale, allora optiamo per un tocco di gloss al centro delle labbra.

Per scegliere i prodotti giusti per il nostro make-up labbra, possiamo affidarci alla linea Infaillible di L’Oréal Paris, che offre una vasta gamma di prodotti tra cui scegliere.

