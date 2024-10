Esami del sangue: una chiave per la prevenzione e il monitoraggio della salute

Sottoporsi periodicamente a esami del sangue è importante per vari motivi legati al mantenimento della salute e alla prevenzione di malattie. Il primo aspetto è relativo alla possibile prevenzione di malattie. Gli esami del sangue, infatti, consentono di identificare eventuali problemi di salute prima che si manifestino sintomi evidenti. Molte patologie, come diabete, malattie del fegato, problemi renali o disfunzioni della tiroide, possono svilupparsi in modo silente. Un controllo regolare permette di agire tempestivamente, riducendo il rischio di complicazioni. Un altro aspetto interessa soprattutto i pazienti cronici. Per chi soffre di malattie come il diabete, le malattie cardiovascolari o ipertensione, gli esami del sangue sono fondamentali per monitorare i livelli di zucchero nel sangue, il colesterolo, i trigliceridi e altri parametri. I controlli periodici aiutano a regolare meglio la terapia e a tenere sotto controllo la progressione della malattia.

Proprio per consentire un accesso più diretto e ampio a questo servizio e dare una risposta concreta ad una richiesta in costante crescita da parte del territorio Habilita I Cedri, la casa di cura di Fara Novarese (NO), da alcuni mesi ha messo a disposizione dell’utenza un Punto Prelievi nel cuore della città di Novara, in via XX Settembre 16 all’interno del Centro medico Sant’Ambrogio. Il punto prelievi all’interno della struttura fa riferimento diretto al Laboratorio di Analisi Mediche già presente presso la casa di cura di Fara Novarese. Il Laboratorio d’Analisi è una struttura moderna che utilizza una strumentazione moderna, adeguata alle esigenze dei pazienti e in grado di assicurare la massima precisione negli esami che vengono richiesti. Vengono inoltre eseguiti costantemente controlli di qualità sia interni che esterni per garantire la massima efficienza del sistema e la verifica della qualità del lavoro svolto. Gli esami offerti all’utenza spaziano da quelli di routine a quelli altamente specifici: si passa dalla chimica clinica, dall’ematologia e coagulazione alla microbiologia, alla citologia, alla sieroimmunologia, fino alla biologia molecolare e agli esami di alta specialistica. Si tratta di un servizio che poche strutture sul territorio sono oggi in grado di fornire e, proprio per questo motivo, l’utenza sceglie sempre più spesso questo servizio.

Recentemente è in crescita la richiesta degli esami del sangue per valutare lo stato nutrizionale. In particolare, gli esami del sangue possono rivelare carenze di vitamine e minerali importanti, come il ferro, la vitamina D o la vitamina B12. Questi nutrienti sono fondamentali per il corretto funzionamento del corpo, e la loro carenza può causare sintomi come stanchezza, debolezza e problemi cognitivi. Altro tema strettamente legato all’utilità degli esami del sangue è quello relativo al controllo della funzionalità degli organi. Esami del sangue specifici permettono di valutare la funzionalità di organi vitali come reni, fegato, e cuore.

Si ricorda che la prevenzione tramite gli esami del sangue è una strategia cruciale per mantenere la salute a lungo termine, poiché consente di identificare tempestivamente problemi che potrebbero degenerare in patologie più gravi. Gli esami del sangue permettono di identificare i fattori di rischio e intervenire prima che si manifestino le malattie. Alcuni esempi di prevenzione primaria includono il monitoraggio del colesterolo e trigliceridi: Monitorare i livelli di colesterolo LDL (considerato “cattivo”) e HDL (considerato “buono”) può aiutare a prevenire malattie cardiovascolari. Livelli elevati di colesterolo LDL possono portare all’aterosclerosi, aumentando il rischio di infarti e ictus. Intervenendo con modifiche nella dieta, nell’attività fisica o con farmaci, si può prevenire la progressione verso malattie più gravi. Sapere che la propria salute è monitorata costantemente tramite esami del sangue può ridurre lo stress e l’ansia legati alla salute. Questo ha un impatto positivo anche sul benessere mentale e, di conseguenza, sullo stato di salute fisico. Inoltre, ricevere conferma da esami che i parametri sono nella norma aiuta a rafforzare abitudini sane e a evitare atteggiamenti rischiosi (come trascurare la dieta o l’esercizio fisico). In conclusione, gli esami del sangue rappresentano una forma di prevenzione attiva e personalizzata, poiché possono essere adattati in base all’età, al sesso, allo stile di vita e ai fattori di rischio individuali. Permettono di mantenere sotto controllo la salute, di intervenire precocemente su eventuali problemi e di adottare misure preventive mirate, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e allungare l’aspettativa di vita.

