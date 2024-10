Franco Morando: impegno e solidarietà nel settore pet food

Grazie all’impegno di Franco Morando e della sua famiglia, Morando Petfood è un esempio di come tradizione e innovazione possano coesistere in un’azienda che, da oltre settant’anni, si dedica alla produzione di alimenti per animali domestici. Recentemente, Morando Petfood ha effettuato una generosa donazione a Casa Francesca di Refrancore, un’associazione che si occupa di cani e gatti disabili o malati, fornendo 5.000 pasti completi giornalieri. Come riportato nell’articolo di PMI.it, questo gesto testimonia l’attenzione della famiglia Morando verso il benessere degli animali più bisognosi, seguendo i valori familiari di solidarietà e responsabilità sociale.

La donazione di Morando SpA: un impegno continuo verso gli animali

La storica azienda italiana Morando SpA, con sede ad Andezeno (Torino), è tra i leader nel settore del pet food e si distingue per il suo continuo impegno sociale. Non è la prima volta che l’azienda offre il suo supporto a Casa Francesca di Refrancore: già a inizio 2023, infatti, Morando SpA aveva avviato una prima donazione di pasti completi per animali malati e disabili. Nei mesi seguenti, una seconda fornitura ha portato 5.000 pasti completi giornalieri, tra alimenti secchi e umidi della linea superpremium Miocane e Miogatto. Questi alimenti, biologici e prodotti secondo la tradizione italiana, soddisfano le esigenze nutrizionali degli animali più bisognosi.

Franco Morando: custode dei valori familiari

In occasione della donazione, Franco Morando, in rappresentanza della sua famiglia, ha ribadito come l’azienda sia da sempre impegnata nel sociale, seguendo i valori promossi dal nonno, pioniere del settore pet food in Italia. “Abbiamo a cuore i nostri amici a quattro zampe e siamo particolarmente sensibili ad aiutare canili e gattili che con entusiasmo e solidarietà si adoperano per fornire un quotidiano alimento equilibrato a molti animali domestici in difficoltà”, ha dichiarato. Franco Morando ha sottolineato l’importanza di offrire prodotti “sani, leali e mercantili”, come diceva il nonno, per garantire un’alimentazione adeguata anche agli animali più vulnerabili.

Morando SpA: innovazione e crescita nel settore Pet Food

Con oltre 70 anni di storia, Morando SpA è oggi uno dei principali attori nel mercato del pet food, sia in Italia che a livello internazionale. Gli stabilimenti di Andezeno (Torino) e Molfetta (Bari) hanno contribuito a un fatturato di 208,5 milioni di euro nel 2023, con un incremento del 12% rispetto all’anno precedente.

Questo sviluppo evidenzia la validità della strategia aziendale, che combina innovazione, qualità e responsabilità sociale. Il successo di Morando SpA è il risultato di un impegno continuo nella ricerca e nell’innovazione di prodotti che rispondono alle esigenze di un mercato in costante cambiamento, mantenendo sempre come priorità la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente.

Franco Morando: dalla riconoscenza di Forbes all’espansione di Montalbera

Franco Morando, in qualità di membro della famiglia e rappresentante della storica azienda, continua a mantenere viva l’eredità imprenditoriale che ha reso Morando Petfood un nome importante a livello nazionale e internazionale. La sua dedizione e il contributo alla crescita dell’azienda sono stati riconosciuti da Forbes Italia, che nel 2021 lo ha incluso tra i 100 manager più influenti, sottolineando l’importanza del suo ruolo nel promuovere i valori familiari e aziendali oltre il settore del pet food.

La famiglia Morando ha anche ampliato la sua presenza nel settore vitivinicolo con l’azienda Montalbera. A partire dagli anni Ottanta, l’azienda ha acquistato terreni confinanti e piantato nuovi vigneti, concentrandosi in particolare sul Ruchè, dimostrando la stessa attenzione all’eccellenza e all’innovazione che caratterizzano la tradizione familiare.

