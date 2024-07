Gas: è possibile oggi tagliare i costi in bolletta?

Il gas è ancora oggi una fonte di energia largamente utilizzata nelle abitazioni per il riscaldamento, la cottura dei cibi e la produzione di acqua calda sanitaria.

La scelta del fornitore energetico, così come evitare sprechi e fare investimenti mirati, può quindi rivelarsi fondamentale per tagliare i costi in bolletta e fare in modo che la spesa per il gas risulti del tutto sostenibile per il proprio bilancio o quello della famiglia.

Scegliere offerte gas convenienti nel mercato libero

Il primo passo per risparmiare sulla bolletta del gas è quello di sottoscrivere l’offerta giusta, optando per una tariffa al contempo competitiva e indicata per le proprie abitudini di consumo.

Per trovare offerte gas convenienti è possibile guardare al mercato libero, dove i fornitori di riferimento del settore, come per esempio Pulsee, mettono a disposizione opportunità davvero interessanti.

Nel dettaglio, attualmente Pulsee propone Gas Relax, un’offerta a prezzo bloccato per 24 mesi, priva di clausole e costi nascosti, attivabile direttamente online in modo semplice e veloce.

Ridurre gli sprechi di gas in casa

Oltre a cercare offerte gas con un prezzo competitivo è possibile ridurre l’importo delle bollette ottimizzando i consumi. Per farlo, la soluzione più semplice e immediata è ridurre gli sprechi di gas in casa adottando dei comportamenti più virtuosi.

Per esempio, secondo l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea), è possibile risparmiare il 29% dei consumi di gas portando il tempo della doccia da 7 a 5 minuti, un accorgimento che permette di ridurre anche gli sprechi di acqua e preservare questa risorsa così preziosa. In più, è possibile risparmiare il 9% del gas con la riduzione di 3°C della temperatura della doccia.

Abbassare della metà la potenza del fornello dopo l’ebollizione della pasta per terminare la cottura consente invece di tagliare del 25,7% il consumo di gas, mentre per ogni grado in meno del riscaldamento si risparmia fino al 10% di gas.

Sostituire gli impianti a gas con modelli più efficienti

Un altro modo per risparmiare sul gas in casa è investire nell’innovazione tecnologica, in particolar modo sostituendo caldaia e scaldabagno con impianti più efficienti.

L’opzione migliore in questi casi è acquistare un dispositivo di nuova generazione, preferendo una caldaia a condensazione della migliore classe energetica ma anche ben dimensionata in base alle caratteristiche e alle dimensioni dell’abitazione da riscaldare e rifornire di acqua calda sanitaria.

Con le moderne caldaie a condensazione ad alta efficienza è possibile ridurre i consumi di gas fino al 30% rispetto a un impianto tradizionale, grazie alla loro tecnologia innovativa che recupera una parte del calore presente nei fumi di scarto diminuendo i consumi e le emissioni.

Isolare termicamente l’abitazione ed elettrificare i consumi

Poiché la maggior parte del gas consumato in casa serve per il riscaldamento domestico, è importante concentrarsi sull’ottimizzazione della climatizzazione invernale per ridurre i consumi e risparmiare in bolletta.

Il modo più efficace per intervenire è migliorare l’isolamento termico dell’abitazione, per esempio applicando un cappotto termico esterno o interno per diminuire le dispersioni di calore e ridurre la quantità di energia necessaria per riscaldare la casa.

Allo stesso tempo, è possibile elettrificare alcuni consumi, valutando la convenienza di sostituire alcuni impianti a gas con dei sistemi alternativi alimentati a energia elettrica. Le soluzioni possibili sono numerose, come l’installazione di una pompa di calore al posto della caldaia tradizionale, di uno scaldacqua elettrico in sostituzione dello scaldabagno a gas e di un piano cottura a induzione invece di quello classico a gas metano, possibilmente alimentando questi impianti con energia prodotta da fonti rinnovabili per minimizzare ancora di più l’impatto ambientale.

