Gite fuori porta Roma: dove andare e come spostarsi

Roma, con la sua storia millenaria e il suo fascino irresistibile, è una città incantevole. Tuttavia, oltre i suoi confini, esistono numerose località che aspettano di essere esplorate. Scopriamo insieme alcune mete suggestive da visitare per chi, trovandosi a Roma, desidera rendere la propria vacanza ancora più speciale.

Tivoli

A circa 30 chilometri a est di Roma, Tivoli è una cittadina rinomata per le sue splendide ville e i giardini. La Villa d’Este è un capolavoro rinascimentale, famosa per i suoi giardini lussureggianti, fontane artistiche e giochi d’acqua. Passeggiare tra le sue terrazze offre un’esperienza unica, dove la natura e l’arte si fondono in perfetta armonia.

Villa Adriana, un altro gioiello di Tivoli, è l’antica residenza dell’imperatore Adriano. Questo sito archeologico, Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, presenta un vasto complesso di edifici, terme e teatri che testimoniano la grandiosità dell’epoca romana.

Castel Gandolfo

Castel Gandolfo si affaccia sul tranquillo Lago di Albano. Questa cittadina è conosciuta soprattutto per essere la residenza estiva dei Papi. Il Lago di Albano è perfetto per una gita in barca, un picnic sulle sue rive o semplicemente per godersi la vista panoramica. La bellezza naturale del lago è affiancata dalla possibilità di visitare il Palazzo Pontificio, quando aperto al pubblico, che offre un’ulteriore immersione nella storia e nella cultura.

Da Castel Gandolfo è possibile partire anche all’esplorazione del Lago di Nemi se solo ci si muove un po’ di più e tutta la zona dei castelli romani.

Ostia

A pochi chilometri da Roma, Ostia è una meta ideale per chi desidera combinare una giornata al mare con la visita a importanti siti archeologici. Ostia Antica è uno dei più grandi siti archeologici d’Italia, dove è possibile esplorare antiche rovine che raccontano la vita quotidiana nell’antica Roma. Dopo aver passeggiato tra i resti di templi, teatri e terme, si può proseguire verso le spiagge di Ostia per un pomeriggio di relax.

Questa zona è piena di lidi, ristoranti e possibilità di divertimento marittimo: nella giusta stagione diventa una meta imprescindibile per chi visita Roma ed è interessante vedere il mare e il porto di Ostia anche d’inverno.

Civita di Bagnoregio

Civita di Bagnoregio è una piccola cittadina situata nella provincia di Viterbo, famosa per il suo paesaggio unico e suggestivo. Conosciuta come “la città che muore” a causa della costante erosione delle colline di tufo su cui sorge, Civita di Bagnoregio offre panorami spettacolari e un’atmosfera quasi surreale. Attraversare il ponte pedonale che la collega alla terraferma e passeggiare tra le sue stradine è un’esperienza indimenticabile.

Il lago di Bolsena

Il lago di Bolsena è una scelta unica per chi vuole godersi un po’ di relax, a pochi passi da Roma si trova infatti uno dei laghi vulcanici di maggior estensione in Europa ed è circondato da borghi pittoreschi e parchi naturali dove passeggiare all’aperto. Il lago è anche navigabile ed è per questo che tanti pensano di fare un giro affittando un natante; inoltre Bolsena, la città che si affaccia sul lago ha un centro storico davvero bellissimo.

Viterbo

Viterbo è una città che ha tutto: storia, cultura e un centro storico medievale ben conservato con le antiche mura, la cattedrale e il Palazzo dei Papi.

Perché allora non godersi un piccolo svago a poca distanza da Roma? Viterbo è anche una città che offre ottimi ristoranti e tante occasioni di divertirsi per chi non ha paura di spostarsi un po’ guidando o con i mezzi pubblici.

Isola Liri e il lago di Posta Fibreno

Per chi ama la natura, una gita a Isola Liri e al Lago di Posta Fibreno è un’ottima scelta. Isola Liri è famosa per la cascata che attraversa il centro della città, offrendo uno spettacolo naturale unico. A breve distanza si trova il Lago di Posta Fibreno, una riserva naturale ideale per passeggiate rilassanti e osservazione della fauna locale. Le acque cristalline del lago e la tranquillità del luogo lo rendono perfetto per chi cerca una fuga dalla frenesia cittadina.

Come muoversi da Roma

Raggiungere queste meravigliose destinazioni da Roma è semplice grazie alle numerose opzioni di trasporto disponibili. Chi preferisce viaggiare in autonomia può utilizzare la propria auto, approfittando delle strade ben collegate, in alternativa per destinazioni come Ostia oppure Viterbo esistono collegamenti ferroviari e metropolitani.

