Guida alla scelta della lavanderia industriale: qualità e sicurezza per gli abiti da lavoro

La scelta di una lavanderia industriale per il lavaggio degli abiti da lavoro rappresenta un elemento fondamentale per tutte le aziende che vogliono garantire ai propri dipendenti igiene, sicurezza e un aspetto professionale.

La corretta gestione degli indumenti, in particolare dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e dell’abbigliamento tecnico, richiede competenze specializzate e un approccio rigoroso. Una selezione sbagliata del fornitore può mettere a rischio l’integrità dei capi certificati come DPI e, di conseguenza, la sicurezza sul lavoro.

Un esempio di riferimento nel settore è la lavanderia industriale di Bergamo di TL Divisione Tessile, nota per i suoi elevati standard qualitativi e per il rispetto delle normative più rigorose. Questo articolo ti guiderà attraverso i principali aspetti da considerare per capire come scegliere la lavanderia industriale per lavaggio abiti da lavoro, con un focus su certificazioni, tecnologie, costi e servizi aggiuntivi. Segui i consigli per garantire una scelta consapevole e ottimizzare la gestione del tuo guardaroba aziendale.

Perché è importante scegliere la giusta lavanderia industriale

Optare per una lavanderia industriale inadeguata può comportare rischi significativi. Un trattamento non professionale degli abiti da lavoro può ridurre la loro durata, compromettendo le proprietà protettive dei tessuti e mettendo a rischio la sicurezza dei lavoratori. In particolare, la gestione impropria dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) può esporre il personale a pericoli evitabili.

Affidarsi a professionisti specializzati garantisce che ogni capo sia trattato secondo protocolli rigorosi, preservando le sue caratteristiche tecniche e assicurando un ambiente di lavoro sicuro. Inoltre, una lavanderia esperta utilizza metodi di sanificazione certificati, essenziali per evitare contaminazioni e mantenere alti livelli di igiene.

Certificazioni e standard di qualità da verificare

Una lavanderia industriale affidabile deve possedere specifiche certificazioni che attestino la conformità agli standard internazionali. Tra le principali, la ISO 9001 certifica la qualità dei processi gestionali, mentre la ISO 14001 attesta l’attenzione all’ambiente.

Particolarmente rilevante per il settore alimentare è la UNI EN 14065, che definisce un sistema di controllo della biocontaminazione per i tessili trattati, garantendo elevati standard igienici. Verificare che la lavanderia sia autorizzata al trattamento dei DPI è essenziale per assicurare che gli abiti da lavoro mantengano le loro proprietà protettive.

Tecnologie e macchinari: cosa deve avere una lavanderia moderna

Una lavanderia industriale all’avanguardia deve disporre di macchinari avanzati che assicurino un trattamento efficace e delicato dei tessuti. L’uso di sistemi di tracciamento come transponder-chips con tecnologia a radio frequenza (RFID) o etichette elettroniche applicate sugli abiti permette di monitorare ogni capo durante il processo, garantendo una gestione accurata e riducendo il rischio di smarrimenti.

L’automazione nei processi contribuisce a standardizzare le operazioni, migliorando l’efficienza e assicurando risultati costanti nel tempo. Tecnologie innovative, come i sistemi di dosaggio automatico dei detergenti, riducono gli sprechi e garantiscono un trattamento uniforme.

Processo di lavaggio: le fasi da controllare

Il processo di lavaggio industriale si articola in diverse fasi fondamentali:

Raccolta: gli abiti da lavoro vengono raccolti e trasportati alla lavanderia. Cernita: i capi sono selezionati in base al tipo di tessuto e al livello di sporco. Lavaggio: utilizzo di programmi specifici per garantire la pulizia profonda e la sanificazione. Asciugatura: metodi appropriati per preservare le caratteristiche dei tessuti. Stiratura e finissaggio: per restituire ai capi l’aspetto originale. Controllo qualità: verifica finale per assicurare l’assenza di difetti o contaminazioni.

In ogni fase, è fondamentale effettuare controlli di qualità per garantire che gli abiti da lavoro siano conformi agli standard richiesti e pronti per l’uso.

Servizi complementari da considerare

Oltre al lavaggio, molte lavanderie industriali offrono servizi aggiuntivi che possono rappresentare un valore aggiunto per le aziende. Tra questi, la riparazione degli abiti danneggiati, la personalizzazione dei capi con loghi o identificativi aziendali e la gestione del guardaroba aziendale, che include la fornitura, il ritiro e la consegna degli indumenti.

Questi servizi contribuiscono a mantenere un’immagine professionale e coerente dell’azienda, oltre a semplificare la gestione degli abiti da lavoro.

Come valutare i costi del servizio

Il costo del servizio di una lavanderia industriale può variare in base a diversi fattori:

Tipologia e quantità degli abiti da trattare.

degli abiti da trattare. Frequenza del servizio richiesto per il ritiro/consegna dei capi.

del servizio richiesto per il ritiro/consegna dei capi. Servizi aggiuntivi offerti, come riparazioni o personalizzazioni.

offerti, come riparazioni o personalizzazioni. Localizzazione della lavanderia rispetto all’azienda cliente.

Per valutare il reale rapporto qualità-prezzo, è consigliabile richiedere preventivi dettagliati da più fornitori, confrontando non solo i costi, ma anche le certificazioni possedute, le tecnologie utilizzate e i servizi complementari offerti.

Checklist per la scelta finale

Prima di prendere una decisione definitiva sulla lavanderia industriale a cui affidare il lavaggio degli abiti da lavoro, è utile considerare i seguenti punti:

Certificazioni : verificare la presenza di certificazioni come ISO 9001, ISO 14001 e UNI EN 14065.

: verificare la presenza di certificazioni come ISO 9001, ISO 14001 e UNI EN 14065. Tecnologie : assicurarsi che la lavanderia disponga di macchinari moderni e sistemi di tracciamento dei capi.

: assicurarsi che la lavanderia disponga di macchinari moderni e sistemi di tracciamento dei capi. Esperienza : valutare l’esperienza della lavanderia nel settore, specialmente nel trattamento di DPI e abbigliamento tecnico certificato.

: valutare l’esperienza della lavanderia nel settore, specialmente nel trattamento di DPI e abbigliamento tecnico certificato. Servizi aggiuntivi : verificare la presenza di opzioni come riparazioni, personalizzazioni e gestione del guardaroba aziendale.

: verificare la presenza di opzioni come riparazioni, personalizzazioni e gestione del guardaroba aziendale. Trasparenza dei costi: assicurarsi che il preventivo includa tutte le voci di spesa.

Seguendo questa checklist, sarà possibile fare una scelta consapevole e assicurare che il lavaggio degli abiti da lavoro venga gestito in modo professionale, sicuro e rispettoso degli standard qualitativi.

