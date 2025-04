Habilita I Cedri amplia i servizi con la chirurgia generale

Oltre all’implementazione e al costante miglioramento dei servizi legati alla chirurgia ortopedica, da sempre specialità che caratterizza l’attività della casa di cura, la direzione di Habilita I Cedri, la struttura sita a Fara Novarese (NO), ha deciso di ampliare i servizi ambulatoriali con l’aggiunta della chirurgia generale. A gestire questa specialità il Dr. Davide Bertocco.

«Per quanto riguarda l’attività che viene svolta ambulatorialmente in Habilita I Cedri, sottolineo in particolare la chirurgia di parete, le ernie inguinali, le ernie ombelicali, le ernie della linea di Spigelio, la piccola chirurgia, la chirurgia dei lipomi, la chirurgia delle cisti sebacee, la chirurgia in ambito dermatologico, e poi patologie come emorroidi, fistole, ragadi, prolassi rettali. Spesso effettuo anche rimozione di nei e di piccole malformazioni della cute. In questi casi non è necessario l’accesso in sala operatoria e di può intervenire a livello ambulatoriale senza dover fare un pre-ricovero. Si tratta di una casistica molto frequente».

Parliamo in particolare delle ernie che oggi rappresentano una problematica molto frequente e diffusa. Quali sono i sintomi che dovrebbero indurre una persona a fare una visita di controllo dallo specialista?

«Le patologie legate alle ernie si manifestano con un dolore iniziale a livello inguinale, dove si trova il difetto della parete; si potrebbe presentare anche una tumefazione e una protuberanza che prima non c’era. Spesso alcuni si accorgono mentre sono in doccia. È facile che, quando la patologia inizia, si possa manifestare un dolore se l’ernia è all’inizio o è nel canale inguinale ed è un po’ strozzata dagli stessi tessuti. In questi casi è indicato sottoporsi a una visita, specialistica dal chirurgo generale che tratti questa patologia. In casi dubbi si può fare un’ecografia mirata per capire se è presente un difetto di parete e avere quindi una conferma».

Ci sono persone più a rischio per questo tipo di problematica?

«Direi che le persone che svolgono lavori pesanti e che devono spostare pesi durante il giorno senza una tecnica corretta (a differenza di chi lo fa in palestra ed è quindi seguito da un professionista) sono decisamente più a rischio degli altri. Ci sono dei soggetti che invece hanno una predisposizione congenita. Si tratta di una patologia prevalentemente maschile a causa della morfologia del canale inguinale».

L’intervento chirurgico per un’ernia permette di tornare alla normalità?

«Esatto. Quelli alle ernie sono interventi che permettono un recupero completo e consentono al paziente di tornale alla completa normalità. Parliamo di un’ operazione che si svolge solitamente in 40 minuti, si può eseguire in anestesia spinale o in anestesia locale, eventualmente con sedazione, in modo da permettere al paziente di tornare a casa la sera dell’intervento e poi recuperare. Ricordo che il paziente deve riprendere a camminare già il giorno stesso dell’operazione. Deve però evitare di fare sforzi fisici per almeno un mese e poi può riprendere normalmente la propria vita senza questo problema che è un po’ invalidante, soprattutto per chi fa lavori manuali. Vorrei poi sottolineare che in Habilita I Cedri disponiamo di sale operatorie nuovissime, perfettamente attrezzate per questo tipo di interventi. A chiunque dovesse affrontare un’operazione di questo tipo consiglio sempre di valutare anche l’affidabilità e la sicurezza di cui dispone la struttura sanitaria dove verrà effettuata l’operazione».

Dopo l’intervento c’è un follow up?

«Sì, certo. Una prima visita viene eseguita dopo l’intervento a distanza di circa dieci giorni e poi, dopo un mese, si fa una valutazione complessiva e si valuta se il paziente può ricominciare anche l’attività lavorativa con la possibilità di alzare anche dei pesi».

