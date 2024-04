Il Giro d’Italia 2024 fa tappa a Oropa: aperture straordinarie alla Fondazione FILA Museum

Il Giro d’Italia 2024 parte dal Piemonte e anche quest’anno non mancano le iniziative promosse a livello locale in occasione dell’evento più atteso dagli appassionati di ciclismo, e non solo. I primi giorni di maggio, infatti, saranno caratterizzati da numerosi eventi collaterali che permetteranno di avvicinare il pubblico allo sport e di scoprire quanto di meglio ha da offrire il territorio.

A ospitare l’arrivo della seconda tappa del Giro d’Italia domenica 5 maggio sarà il Santuario di Oropa situato a 1160 metri di altitudine, uno dei “Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia” entrati a far parte dell’UNESCO nel 2003. Il complesso è stato scelto come destinazione finale della corsa che partirà da San Francesco al Campo e che vedrà i protagonisti percorrere 161 Km, pronti a conquistare l’ambito riconoscimento Montagna Pantani dell’edizione 2024.

Fondazione FILA Museum, da sempre impegnata nella promozione e diffusione della cultura dello sport, propone una serie di aperture straordinarie interamente dedicate all’evento ciclistico in programma dal 3 al 5 maggio, presso la sede di Via Seminari 4/A nel cuore di Biella.

Aperture straordinarie Fondazione FILA Museum

Fondazione FILA Museum dà appuntamento venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 maggio per partecipare alle visite guidate e alle altre iniziative speciali organizzate in occasione del Giro d’Italia:

venerdì 3 maggio : visite guidate al museo dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00;

: visite guidate al museo dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00; sabato 4 maggio : al mattino visite guidate al museo previste in diverse slot orarie (10:00-11:00, 11:00-12:00, 12:00-13:00). Nel pomeriggio si terrà una Escape Room dalle 15 alle 19, con ingresso ogni mezz’ora (esperienza consigliata a partecipanti dai 9 anni in su). I bambini, inoltre, avranno l’opportunità di divertirsi partecipando a un’attività allestita per l’occasione. Alle ore 19:00, inoltre, sarà allestito un aperitivo ;

: al mattino visite guidate al museo previste in diverse slot orarie (10:00-11:00, 11:00-12:00, 12:00-13:00). Nel pomeriggio si terrà una dalle 15 alle 19, con ingresso ogni mezz’ora (esperienza consigliata a partecipanti dai 9 anni in su). I bambini, inoltre, avranno l’opportunità di divertirsi partecipando a un’attività allestita per l’occasione. Alle ore 19:00, inoltre, sarà allestito un ; domenica 5 maggio: visite guidate al museo in diverse slot orarie (10:00-11:00, 11:00-12:00, 12:00-13:00).

La partecipazione a tutti gli eventi in programma è totalmente gratuita, tuttavia è necessario effettuare la prenotazione tramite apposito modulo sul sito o ai seguenti contatti di Fondazione FILA Museum: via e-mail (info_fondazione@fila.com) o telefonicamente (+39 015 0997011 – +39 015 0997012).

Fondazione FILA: archivio, museo ed esperienze coinvolgenti

Nata nel 2010 con l’obiettivo di preservare e condividere la storia del marchio biellese, ambasciatore dell’abbigliamento sportivo nel mondo, Fondazione FILA Museum coniuga la funzione di archivio e museo mettendo a disposizione del pubblico sale espositive ed esperienze coinvolgenti, anche con l’ausilio delle tecnologie più avanzate.

Attraverso le dieci sale del museo è possibile compiere un lungo viaggio attraverso la storia dell’iconico marchio FILA, ammirando gli abiti indossati dai campioni e i capi ammirati sulle passerelle della moda dagli anni ’80 fino ad oggi. Abbracciando il concetto di educazione museale, inoltre, Fondazione FILA organizza attività destinate agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

