Inverno, 5 gadget da regalare ai clienti per farsi ricordare tutto l’anno

Con l’arrivo del freddo e delle feste molte aziende si chiedono come ringraziare i clienti per l’anno trascorso insieme. Il classico biglietto d’auguri da solo non basta più, e il cesto natalizio, per quanto gradito, finisce in pochi giorni. Il gadget personalizzato invece è una soluzione che piace sempre di più alle imprese, piccole e grandi. È utile, resta in mano a chi lo riceve per mesi e porta il marchio dell’azienda ovunque vada.

Il segreto è scegliere oggetti adatti alla stagione: cose che servano davvero quando le giornate si accorciano, le temperature scendono e la pioggia (o la neve) diventa una compagna abituale. Ecco cinque idee che funzionano.

1. La borraccia termica

È uno dei regali più apprezzati dell’inverno. Tiene al caldo tè, caffè o tisane per ore ed è perfetta per chi passa tanto tempo in auto, in ufficio o all’aperto. È anche una scelta sostenibile, perché riduce il consumo di bicchieri e bottiglie di plastica, e questo oggi conta anche nell’immagine di un brand. Con un’incisione laser del logo diventa un oggetto elegante, che il cliente userà ogni giorno.

2. La coperta in pile

Morbida, calda e pratica, la coperta in pile è il gadget “coccola” per eccellenza. Accompagna le serate sul divano, i viaggi in macchina e le gite fuori porta. Si può personalizzare con un ricamo discreto o con una stampa, e trasmette un messaggio di cura e attenzione verso il cliente. Arrotolata e chiusa con un nastro, è anche facilissima da confezionare per le feste.

3. L’ombrello personalizzato

Tra i gadget invernali è forse il più “visibile”. Un ombrello si apre per strada, all’ingresso dei negozi, alla fermata dell’autobus: ogni volta che piove il logo si fa vedere da decine di persone. Non stupisce quindi che gli ombrelli con logo siano tra i regali aziendali più efficaci della stagione, perché uniscono utilità quotidiana e visibilità del marchio. Dai modelli pieghevoli da tenere in borsa a quelli più grandi da golf, adatti anche a due persone, ce n’è uno per ogni tipo di cliente e di budget. E un ombrello robusto e ben fatto non si butta: si tiene per anni.

4. Berretti e sciarpe

Un berretto in maglia o una sciarpa calda sono regali semplici ma di grande effetto, soprattutto se di buona qualità. Si possono scegliere nei colori aziendali e completare con una piccola etichetta ricamata, senza scritte troppo invadenti: chi li riceve li indosserà più volentieri. Sono ideali anche per i dipendenti, perché creano un senso di squadra durante gli eventi all’aperto o i mercatini di Natale.

E sono il regalo giusto per chi l’inverno lo vive in quota: con la stagione sciistica ormai alle porte, tra date di apertura e prezzi degli skipass, c’è già chi guarda alle novità del Monterosa Ski per l’inverno 2026-2027.

5. Il power bank

Il freddo mette a dura prova le batterie degli smartphone, che si scaricano molto più in fretta quando le temperature scendono. Un power bank compatto con il logo dell’azienda è un regalo tecnologico che risolve un problema concreto, e chi lo riceve lo terrà sempre nello zaino o nel cassetto della scrivania. È adatto soprattutto ai clienti più giovani o a chi viaggia spesso per lavoro.

Come scegliere il gadget giusto

Prima di ordinare conviene farsi qualche domanda: chi sono i miei clienti? Che lavoro fanno, dove passano le giornate? Un artigiano apprezzerà un thermos resistente, un professionista un power bank elegante, una famiglia una coperta calda. Anche la qualità conta: meglio un oggetto in meno ma fatto bene che tanti gadget che si rompono dopo una settimana, perché un regalo scadente rischia di rovinare l’immagine del marchio invece di migliorarla.

Poi c’è il tempismo. Sotto le feste i tempi di produzione e di consegna si allungano, quindi chi vuole consegnare i regali entro Natale farebbe bene a muoversi già a novembre. Infine, un consiglio che vale sempre: abbinare al gadget un biglietto scritto a mano. È un dettaglio piccolo, ma trasforma un oggetto promozionale in un gesto personale, ed è proprio questo che i clienti ricordano.

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