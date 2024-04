Le migliori idee per un viaggio non convenzionale

Il turismo oggigiorno è un settore incredibilmente prolifico date le numerose opportunità che ci sono, ecco perché le tendenze talvolta restano ramificate nell’immaginario collettivo e si diffondono a vista d’occhio. A tal proposito, c’è da dire che i viaggi non convenzionali hanno riscontrato un enorme successo tra la popolazione globale, perciò le persone quando si presenta la giusta occasione non esistano ad organizzare vere e proprie escursioni verso destinazioni esotiche. Siccome attualmente è l’esperienza a prevalere su tutto come obiettivo da fissare per una vacanza: segue un approfondimento sulle migliori idee per un viaggio non convenzionale.

Viaggio in mongolfiera sulla Cappadocia

Regione che si trova esattamente al centro della Turchia, la Cappadocia è rinomata come meta turistica grazie alle sue numerose formazioni rocciose e alla vastità dei suoi paesaggi lunari. Il consiglio che ti diamo è di organizzare un viaggio in mongolfiera esattamente sopra la Valle della Cappadocia perché, così facendo, puoi goderti delle vedute panoramiche uniche al mondo e puoi facilmente avvistare la flora, la fauna e i villaggi locali posti tra i vari vigneti presenti. Tutto ciò che è stato descritto viene filtrato da una prospettiva a dir poco incredibile, ecco perché si tratta di un viaggio assolutamente non convenzionale.

Le antiche vie della seta

Per gli amanti della storia e dell’arte le antiche vie della seta, dalla Cina alla Turchia, sono un ‘must’ assoluto nell’ambito turistico. Un viaggio del genere deve essere organizzato alla perfezione, e senz’altro non mancano le difficoltà da questo punto di vista, ma una volta partiti e giunti a destinazione ci si renderà conto dell’unicità dell’esperienza. Ad esempio, potresti partire da Xi’an fino ad Istanbul, in modo tale da scorgere un mix suggestivo formato da paesaggi naturali (il deserto del Taklamakan) e testimonianze storiche (le porte dell’Asia centrale).

Safari in Africa

Una delle tendenze di recente diffusa tra i viaggi non convenzionali è il safari in Africa, precisamente in posti come il Kenya, la Tanzania e il Botswana. Si tratta di un’esperienza straordinaria da tutti i punti di vista, poiché si ha l’opportunità – più unica che rara – di ammirare gli animali nel loro habitat naturale, ovviamente in totale sicurezza. Infatti, le persone amano potersi immergere negli ambienti africani organizzandosi al meglio; ci si serve di una guida esperta, alternando tragitti da percorrere a piedi e altri da attraversare a bordo di una jeep. Dato che ti consigliamo davvero caldamente di vivere un’esperienza così autentica almeno una volta nella vita, qui puoi avere info sul prezzo di un safari in Tanzania, meta tra le più affascinanti in assoluto.

Prendere parte al festival di Burning Man

Un’idea alquanto originale per un viaggio non convenzionale memorabile consiste nel prendere parte al festival di Burning Man, organizzato ogni anno nel deserto del Nevada. Si tratta di un evento il cui scopo è quello di celebrare l’arte in tutte le sue forme, mettendo al centro di tutto la creatività. Sarebbe un ottimo modo per staccare la spina dalla frenesia urbana concentrandosi esclusivamente sui monumenti, sulla musica, sulle performance artistiche e tanto altro ancora. Inoltre, potresti fare la conoscenza di persone provenienti da tutto il mondo, connettendoti con molteplici culture differenti.

Immergersi nel mondo Artico

Un altro luogo naturale dove potersi immergere profondamente nella natura selvaggia è il mondo Artico. Nella fattispecie, un viaggio verso uno dei luoghi più freddi del pianeta è senz’altro non convenzionale, anche perché si potrebbe finalmente comprendere come potrebbe risultare un ambiente incontaminato dalla presenza dell’uomo. Infatti, qui figurano animali unici come gli orsi polari e le balene, ma avvengono anche fenomeni naturali come l’aurora boreale, i cui colori si riflettono meravigliosamente sui paesaggi circostanti. Infine, si avrebbe l’occasione di ammirare da vicino i modi di vivere della popolazione locale.

