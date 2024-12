Le più belle razze di cani canadesi

Un interessante viaggio fra le razze canine canadesi ci consente di scoprire esemplari come il Canadian Eskimo dog, il Labrador Retriever o il Seppala Siberian Sleddog, e di valutare come prendersene cura. Apprezzati per caratteristiche quali la potenza fisica, l’intelligenza, la dinamicità e l’agilità, vantano un carattere docile e coccolone, vivono in stretta simbiosi con il padrone e l’intera famiglia. Simbolo di adattamento e resilienza alle temperature più rigide, si adeguano di solito anche a quelle più calde, e a condizioni ambientali diverse da quelle di origine

Canada realtà pet-friendly

Il Canada, e soprattutto Toronto, rappresentano un territorio pet-friendly, profondamente amico dei cani. A dimostrarlo è la presenza di innumerevoli parchi, che permettono ai quattro zampe, accompagnati dai loro padroni, di impegnarsi in attività divertenti, con il guinzaglio o senza, evitando di infrangere le leggi, allontanando lo stress di vivere in città esageratamente cementificate.

Se si possiede un cane, o un gatto, e lo si vuole portare con se trasferendolo dall’Italia al Canada, non esistono problemi di sorta, a patto che il trasporto degli animali domestici avvenga secondo tutte le norme imposte per l’espatrio, come ci spiega nel dettaglio il team di Blisspet, realtà specializzata nel trasporto internazionale di animali da compagnia.

In Canada i vostri amici a quattro zampe troveranno un ambiente adeguato. Il Paese vanta un amore infinito per la razza canina, che presenta diverse specie autoctone, oggi conosciute e apprezzate in tutto il mondo.

Conosciamo da vicino le razze di cani canadesi più belle e distintive

Le diverse caratteristiche e l’aspetto ci permettono di conoscere più da vicino le diverse razze canine, originarie del Canada, fra cui spiccano varietà come il Candian Eskimo dog, il Labrador Retriever e il Seppala Siberian Sleddog.

Canadian Eskimo dog

Il Canadian Eskimo Dog è un cane di costituzione robusta e taglia media. Presenta torace e collo sviluppati, arti di lunghezza media, una coda folta a cespuglio di norma arrotolata sul dorso, o presente in posizione alta, e un manto corto. La testa ha la forma tipica a cuneo, è dotata di orecchie erette e piene, e occhi dalla tipica posizione obliqua, che donano alo sguardo un’espressione severa.

Cane dalla presenza prestante, fornisce già al primo sguardo la sensazione di potenza, forza e resistenza, che ben si sposano all’agilità e alla prontezza, che ne completano le caratteristiche.

Nonostante l’aspetto lo proponga come un cane dal temperamento deciso, da adulto presenta un animo gentile, capace di affezionarsi ai singoli appartenenti a una famiglia, di cui apprezza coccole e premure. Capaci di regalare agli umani un’amicizia tranquilla, sono affabili anche con chi non conoscono, quindi aperti anche a nuove esperienze.

Simbolo di adattamento e resilienza alle temperature più rigide, il Canadian Eskimo Dog si adegua al cambiamento climatico e a temperature estive più elevate grazie alla tipica muta.

Il Canadian Eskimo Dog non ama stare da solo, e vive malvolentieri fra le mura di un appartamento, meglio quindi disporre di uno spazio esterno dove può correre e muoversi. Per prendersene cura è bene portarlo a fare lunghe passeggiate nella natura.

Labrador Retriever

I Labrador Retriever sono originari della provincia di Terranova e Labrador in Canada, e del Regno Unito. Anticamente erano usati come cani da riporto, utili ai pescatori per recuperare pesce, lenze e reti.

Quanto all’aspetto generale si presentano con una costituzione robusta, una forma compatta e una grande dinamicità e agilità. Il cranio è piuttosto largo, così come il torace e la cassa toracica.

Razza dal pelo corto, il Labrador Retriever gode di un carattere docile e gentile, una spiccata intelligenza e una propensione al gioco. Fedele e rispettoso si affeziona in maniera profonda al proprio padrone e all’intera famiglia. Mai aggressivo, il cane è perfetto anche quando nei nuclei familiari vivono bambini piccoli.

I Labrador Retriever non soffrono i cambi di temperatura, riuscendo a sopportare anche il caldo compreso fra i 15 e 25 gradi, e si adattano perfettamente anche alla vita casalinga.

Vista la loro propensione a tuffarsi nell’acqua per prendersene cura è bene lavarli spesso. Non hanno necessità di essere sovralimentati, e devono fare molto movimento, quindi è bene portarli a spasso almeno due volte al giorno.

Seppala Siberian Sleddog

Il Seppala Siberian Sleddog è poco diffuso fuori dal Canada, e vanta una discendenza dal Siberian Husky.

Creato dal veterinario canadese J.J. Bragg, a fine anni ottanta, nasce come cane da lavoro. La corporatura è robusta, zampe e corpo sono allungati e dinamici, per poter affrontare nella maniera migliore ogni tipologia di sforzo fisico.

Le orecchie sono vicine fra loro e stanno dritte, la coda sta bella alta, il manto si presenta con colori diversi dal bianco puro al grigio antracite, dal nero al bianco e marrone. Il pelo è fitto e di lunghezza media.

Esemplare dalla personalità docile e gentile, il Seppala Siberian Sleddog è incredibilmente intelligente e affettuoso, capace di stringere con il padrone un legame strettissimo, che lo fa essere molto collaborativo in ogni circostanza. Stessa inclinazione che dimostra anche con gli altri membri della famiglia.

La razza predilige vivere in zone a clima temperato, perché non ama il caldo torrido ma, grazie alla perdita dello strato di sottopelo, che se ne va nel periodo estivo, riesce a sopportare anche le temperature più elevate, che affronta con una copertura medio-corta.

L’alimentazione non deve mai essere troppo abbondante, ma sana ed equilibrata. Permettetegli di fare esercizio fisico, con lunghe camminate altrimenti potrebbero sviluppare un comportamento distruttivo mordicchiando e masticando tutto ciò che gli si presenta a tiro.

Newfoundland o Terranova

Il Newfoundland, conosciuto come Terranova, è originario del Canada, ed è una razza molto antica con corporatura massiccia, muscoli possenti e un perfetto coordinamento nel movimento. Tutto nel suo corpo presenta diametri ampi, ma anche armonici e proporzionati.

Conosciuto per il carattere docile, imperturbabile, sereno, e l’intelligenza spiccata, ama l’acqua ed è un abile nuotatore, dote che ne ha fatto il cane perfetto per i salvataggi in mare, nei fiumi, o negli specchi di acqua dolce.

Dal temperamento coraggioso e vitale interviene velocemente in difesa del padrone, ma solo se intuisce il reale pericolo, perché la sua indole non è incline alla lotta.

Perfetto per la vita famigliare, il Terranova è socievole con l’intero nucleo, con gli sconosciuti e con gli altri animali, cani compresi.

Chi desidera prendersene cura correttamente deve spazzolare regolarmente il folto pelo, per limitare la presenza di nodi e la caduta. L’igiene personale si completa con il bagno, da effettuare almeno una volta al mese, la pulizia delle orecchie e il controllo delle unghie. L’alimentazione deve essere equilibrata grazie a un mix di cibo secco e umido.

Abituato a inverni gelidi e nevosi, ed estati fresche e miti, soffre il caldo torrido, preferendo il clima temperato. Anche se è in grado di vivere in un appartamento, perché non ama la solitudine, deve poter disporre anche di uno spazio esterno per muoversi liberamente.

Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Origine canadese anche per il Nova Scotia Duck Tolling Retriever, nato e allevato come cane da richiamo e da riporto per uccelli d’ acqua.

Di taglia media, vanta una corporatura potente e compatta, e una muscolatura ben salda. Agile, veloce e atletico, ha un’intelligenza pronta e una buona determinazione, è inoltre dotato di un’elevata resistenza e una propensione al gioco, specie quando lo si invita a riportare un oggetto.

A ricoprire il corpo è un manto a pelo lungo, che coinvolge le orecchie e la parte posteriore delle zampe.

Il carattere affettuoso, curioso e vivace, l’essere estremamente socievole ne fa l’inquilino perfetto in famiglia, nucleo al quale si lega indissolubilmente, bimbi compresi.

Capace di adattarsi al caldo e al freddo, ama tuffarsi in acqua e predilige la vita all’aria aperta, per cui è perfetto per le famiglie che risiedono in campagna, o hanno un giardino.

Per la salute dell’animale è bene fornirgli una dieta bilanciata e nutriente, prendersi cura costantemente del pelo spazzolandolo regolarmente per liberarlo da impurità, e possibile presenza di parassiti. Bagno e igiene di occhi, orecchie, bocca e unghie sono fondamentali per mantenerlo in salute.

