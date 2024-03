Mete da favola: dove rivivere i propri cartoni animati preferiti in Italia

Con la primavera alle porte, e i numerosi ponti in vista, torna la voglia di gite fuori porta. E perché non provare a essere più originali e tornare un po’ bambini? Un’idea per i prossimi weekend potrebbe essere quella di lasciarsi ispirare dai luoghi e i personaggi protagonisti dei film amati durante la propria infanzia.

In questo articolo vengono proposte tre alternative, tutte nel nord Italia, che prendono spunto da alcuni cartoni animati di successo di tre diverse epoche.

Il castello di “Cenerentola” a Gressoney-Saint-Jean

Nel cuore delle Alpi, in Valle D’Aosta, sorge il maestoso Castel Savoia di Gressoney, conosciuto anche come “il castello di Cenerentola”. Questo soprannome evocativo trae ispirazione dalla sua affascinante somiglianza con il castello delle favole di Cenerentola.

La visita del castello è consigliata principalmente agli amanti della storia e dell’architettura, nonché agli appassionati della fiaba e altre storie di principesse. La sua architettura si distingue per l’eleganza delle linee neogotiche e neoromaniche, caratteristiche che conferiscono al Castel Savoia un’aura magica e unica nel suo genere, perfetta per rivivere l’atmosfera incantata dei racconti d’infanzia.

Incontrare i protagonisti di “Madagascar”

La geniale ironia e il fascino di “Madagascar” della DreamWorks hanno conquistato grandi e piccini, trasformandosi in un’icona della cultura popolare.

Chi ha amato particolarmente il cartoon sarà felice di sapere che a Torino, senza andare troppo lontano, è possibile incontrare gli animali dell’avventura in carne e ossa. Qui sono stati ricostruiti i diversi ambienti naturali e in particolare, l’habitat dei pinguini a ZOOM ospita quaranta esemplari liberi di muoversi tra la terra ferma e la vasca d’acqua. In questo senso, visitare il bioparco può essere un’esperienza divertente e allo stesso tempo educativa.

A proposito dei carismatici pinguini di Madagascar, si sono conquistati la simpatia del pubblico tanto che, a distanza di dieci anni, nel 2014 è uscito lo spin-off “I pinguini di Madagascar” con proprio loro protagonisti.

“Luca” e la magia della Riviera ligure

La suggestiva Riviera ligure si erge come una meta ideale per la primavera, offrendo paesaggi mozzafiato e un clima temperato che la rendono irresistibile agli occhi dei viaggiatori.

Recentemente, questa pittoresca regione costiera ha guadagnato ulteriore risonanza come location principale del film “Luca” della Pixar, aggiungendo un tocco di magia cinematografica ai suoi già affascinanti panorami. Le caratteristiche distintive della Riviera ligure, tra cui le sue incantevoli spiagge, i pittoreschi borghi marinari e la ricca tradizione culinaria, la rendono particolarmente attraente per una vasta gamma di visitatori.

Dalle famiglie in cerca di avventure marittime alle coppie in cerca di romanticismo costiero, questa destinazione promette un’esperienza indimenticabile per tutti coloro che la scelgono come meta di viaggio.