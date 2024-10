Le migliori occasioni su Yeppon di ottobre e novembre

Oggigiorno il modo di fare shopping è molto diverso rispetto a qualche anno fa. Ormai qualsiasi cosa può essere acquistata online, con pochi e semplici click, senza mettere piede fuori di casa.

In rete, infatti, esistono delle piattaforme ad hoc su cui è possibile fare acquisti in modo rapido e semplice. Tra di esse spicca Yeppon, sito che offre tantissimi prodotti tecnologici a prezzi molto interessanti.

Ecco alcune delle migliori occasioni attualmente presenti su Yeppon.

Il frigo Side by Side Instaview Door in Door

Dal 9 settembre fino al 30 novembre del 2024 è possibile acquistare uno dei frigoriferi più tecnologici attualmente presenti sul mercato a un prezzo interessante. Si tratta del frigo LG Side by Side Instaview Door in Door, ovvero il frigo che permette alle persone di guardare al suo interno senza aprirlo, grazie a uno schermo attivabile con un tocco.

Tutto quello che occorre fare è registrarsi sulla piattaforma inserendo tutti i dati richiesti e, dopo aver fatto l’acquisto, è possibile ricevere fino a 300 euro di cashback tramite bonifico bancario.

Lavastoviglie

Fino al 15 dicembre 2024 è possibile acquistare lavastoviglie e risparmiare. Più precisamente, si parla di lavastoviglie di ultima generazione di casa Bosh, Whirpool e altre ancora.

Acquistando su Yeppon è possibile avere un risparmio garantito pari a 50 euro grazie a un rimborso, di pari somma, erogato subito dopo l’acquisto. Si tratta di un cashback che viene trasferito dalla piattaforma stessa sul conto indicato nella fase di acquisto della lavastoviglie.

Asciugatrice con formula soddisfatti o rimborsati

Entro il 28 febbraio del 2025 è possibile acquistare su Yeppon un’asciugatrice AEG con la formula soddisfatti o rimborsati.

Dopo l’acquisto è, quindi, possibile utilizzare l’elettrodomestico per 30 giorni e se non si è soddisfatti è possibile chiedere il rimborso totale del prezzo pagato. Si tratta di un’occasione molto entusiasmante, soprattutto per chi non ha mai usato un’asciugatrice e vorrebbe provarla senza vincoli di sorta.

Soundbar in regalo con Tv Frame Samsung

Dal 14 ottobre al 3 novembre 2024, acquistando un TV The Frame Samsung in promozione, si ha l’opportunità di ricevere una Soundbar in regalo.

Per accedere all’iniziativa, è sufficiente registrarsi entro 15 giorni dalla consegna del prodotto promozionato sul sito, così da ricevere la Soundbar Ultra Slim S700D, dal valore di 449,00 €. Il premio verrà spedito entro 180 giorni dall’e-mail di conferma della registrazione sulla piattaforma.

Star Wars Outlaws con alcuni prodotti GeForce RTX Serie 40

Yeppon offre l’opportunità di ottenere il gioco Star Wars Outlaws acquistando uno dei prodotti GeForce RTX Serie 40 in promozione.

L’iniziativa è valida per gli acquisti effettuati dal 20 agosto al 6 novembre 2024. Dopo aver acquistato un prodotto oggetto della promo, è possibile riscattare il codice per il gioco entro il 12 dicembre 2024, semplicemente con una richiesta via e-mail allegando una copia della fattura di acquisto.

Un anno di detersivo gratis con Electrolux

Fino al 30 novembre 2024, acquistando una lavatrice Electrolux in promozione, è possibile richiedere in omaggio una fornitura di detersivo Dash per un anno.

Per accedere all’iniziativa, bisognerà registrarsi sul sito Electrolux e compilare il form online, tra il 1° settembre e il 15 dicembre 2024, fornendo i dati richiesti e la prova d’acquisto. In seguito si riceverà in regalo una fornitura annuale di detersivo Dash, che varia a seconda del modello di lavatrice acquistato. In alcuni casi è previsto in omaggio Dash power pods, composta da 4 pacchetti, per un totale di 196 pods. Per altri modelli, si potrà ottenere, invece una fornitura di Dash power liquid, composta da 4 bottiglie di detersivo liquido (ognuna da 46 lavaggi per un totale di 184 lavaggi).

