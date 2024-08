Nuova Partnership tra STN e Flibco.com: potenziati i collegamenti tra Malpensa e Novara

Flibco.com ha stretto una collaborazione strategica con STN (Società Trasporti Novaresi) per migliorare l’accessibilità agli aeroporti in Italia. Questa partnership si concentra sulla vendita online del servizio di collegamento tra l’aeroporto di Milano Malpensa e la città di Novara.

Flibco.com e STN: innovazione e mobilità sostenibile

Fondata nel 1925, STN ha una lunga tradizione nel settore dei trasporti e opera su tutto il territorio di Novara. La società dispone di una moderna flotta di 47 autobus che percorrono oltre 2 milioni di chilometri ogni anno. Dal 2019, STN fa parte del Gruppo Autoguidovie, la più grande azienda italiana non pubblica nel trasporto pubblico locale, con attività in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte.

Roberto Muti, amministratore delegato di STN, ha dichiarato che questa sinergia con Flibco.com renderà i servizi di mobilità sostenibile più accessibili e tecnologicamente avanzati, facilitando i collegamenti tra Novara e l’aeroporto di Malpensa. Le soluzioni digitali innovative di Flibco.com permettono di migliorare l’esperienza di viaggio e di sostenere lo sviluppo aziendale verso l’innovazione e la sostenibilità.

Orari e modalità di prenotazione

Il servizio di collegamento tra Novara e l’aeroporto di Milano Malpensa prevede 8 partenze giornaliere, con fermate all’Autostazione di Novara, Stazione FS di Novara, Veveri, Bellinzago Novarese e Oleggio.

La durata del viaggio è di circa 50 minuti, variabile in base al traffico. I biglietti possono essere acquistati direttamente a bordo senza sovrapprezzo, oppure online sul sito web e sull’app di Flibco.com, con una procedura semplice e intuitiva che offre flessibilità ai passeggeri. L’app permette anche di controllare le informazioni di viaggio in pochi clic, facilitando ulteriormente la pianificazione degli spostamenti.

Costi dei biglietti

I biglietti hanno un costo di 11 € per le tratte da Novara o Veveri ai Terminal 1-2 di Malpensa, e di 10 € da Bellinzago o Oleggio agli stessi terminal. La prenotazione online permette di utilizzare i biglietti durante tutta la giornata, offrendo ai passeggeri un’esperienza di viaggio più flessibile.

Flibco.com: un punto di riferimento europeo

Giuseppe Martino, Country Manager di Flibco.com, ha espresso l’entusiasmo della società per questa nuova collaborazione, il cui obiettivo è rendere i viaggi aeroportuali più semplici e accessibili. Flibco.com è un punto di riferimento per il trasporto da e verso gli aeroporti europei, con servizi di navette disponibili in numerosi aeroporti, come Charleroi-Bruxelles Sud, Brussels Airport, Francoforte Hahn, Budapest, Milano Malpensa, Torino Caselle, Bergamo Orio al Serio e Pisa. Flibco.com si impegna a facilitare al massimo i viaggiatori, assicurando che raggiungano gli aeroporti entro i tempi previsti.

