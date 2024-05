Nuovi modelli abitativi: la casa moderna è sicura, confortevole e all’avanguardia

Nel corso degli ultimi anni si è assistito alla nascita e alla costante diffusione di nuovi modelli abitativi, in cui la casa è stata ripensata per rispondere alle esigenze contemporanee della vita quotidiana.

In particolare, oggi le abitazioni moderne si contraddistinguono per essere sicure, confortevoli e all’avanguardia, caratteristiche imprescindibili per un elevato livello di benessere indoor.

Le tecnologie e le soluzioni più richieste per la sicurezza della casa

Per accrescere il livello di sicurezza domestica gli italiani hanno a disposizione un’ampia varietà di soluzioni.

Tra queste, la porta blindata si conferma essere una delle più richieste, in quanto la maggior parte delle intrusioni avviene con lo scassinamento della porta d’ingresso. Sul mercato si possono trovare porte blindate di 6 diverse classi antieffrazione, con i modelli di classe 3 o superiore che offrono la protezione maggiore.

Naturalmente, un’altra soluzione piuttosto gettonata al giorno d’oggi è rappresentata dall’installazione di un antifurto di ultima generazione, che permette di monitorare l’ambiente domestico in modo ottimale.

In commercio si trovano tante proposte per ogni necessità, dagli impianti wireless più semplici a quelli con filo più complessi e innovativi. Inoltre, è possibile personalizzare il sistema con sensori per le porte e le finestre, telecamere esterne e interne, allarmi perimetrali e notifiche automatiche alle forze dell’ordine in caso di intrusione.

Si valuta anche la protezione dei varchi secondari, in particolare installando delle finestre blindate fisse o apribili con apertura a battente o scorrevole, e grate o inferriate su terrazzi e balconi.

Allo stesso tempo, sta crescendo gradualmente anche la consapevolezza degli italiani in merito all’importanza di tutelarsi da potenziali rischi anche da un punto di vista economico, attraverso la stipula di una polizza casa. Una tendenza che, se confermata, nel corso del prossimo futuro promette di andare a impattare anche sulla percentuale di immobili assicurati, che attualmente si attesta sul 34,2%, secondo una ricerca condotta da Swg.

Nel dettaglio, anche in base alle garanzie accessorie inserite nel contratto, grazie a questi prodotti è possibile tutelare l’immobile in caso di danni accidentali, guasti e furti, così come proteggere la famiglia in caso di danni causati a terzi.

Tra le proposte più interessanti attualmente disponibili sul mercato è possibile annoverare la polizza casa proposta da Verti, un prodotto online efficace e funzionale che può essere personalizzato a 360 gradi, sulla base delle proprie specifiche esigenze.

I modi più efficaci per aumentare il comfort domestico

Gli anni di pandemia hanno messo in evidenza l’importanza vivere in un ambiente comodo e confortevole, assicurando il massimo benessere abitativo in ogni occasione e in qualunque periodo dell’anno.

Per ottenere questo risultato, risulta innanzitutto fondamentale verificare tutti i fattori che influiscono sul comfort interno, in particolar modo la temperatura, l’umidità, il rumore, la qualità dell’aria e l’illuminazione.

Secondo il Ministero della Salute, per ottenere un benessere termico ottimale serve uno specifico microclima indoor: in estate è consigliabile mantenere una temperatura tra 24 e 26°C e un’umidità del 50-60%, mentre in inverno la temperatura dovrebbe essere compresa tra 19 e 22°C con un tasso di umidità del 40-50%.

Si può quindi valutare l’installazione di un impianto di climatizzazione efficiente e possibilmente a basso consumo, come una pompa di calore, da abbinare a un termostato intelligente con sensore per l’umidità per monitorare in ogni istante questi parametri e assicurare un perfetto microclima interno.

Il benessere abitativo passa anche per la qualità dell’aria indoor, quindi è opportuno arieggiare la casa almeno due volte al giorno aprendo tutte le finestre per una decina di minuti, ventilando bene soprattutto il bagno e la cucina dopo la doccia e la cottura dei cibi per prevenire la formazione di condensa e di muffe. In alcuni casi potrebbe essere necessario installare un sistema di ventilazione meccanica controllata, un dispositivo utile soprattutto negli immobili con un elevato isolamento termico, oppure dei purificatori d’aria per rimuovere le sostanze pericolose per la salute.

Il comfort domestico si ottiene anche con la giusta illuminazione degli ambienti della casa. In questo caso è possibile valorizzare la luce naturale attraverso soluzioni architettoniche e di design come aperture sul tetto, pareti in vetrocemento, finiture chiare e tendaggi leggeri.

Inoltre, è opportuno scegliere una luce artificiale adatta per ogni ambiente, sfruttando le potenzialità delle moderne lampadine a LED per avere un colore diverso in ciascuna stanza.

Allo stesso modo, è essenziale ridurre il rumore esterno per usufruire di uno spazio domestico silenzioso e confortevole, valutando soluzioni efficaci come le finestre insonorizzate con doppi o tripli vetri.

Infine, è bene ricordare che al giorno d’oggi anche la domotica risulta sempre più gettonata per accrescere il comfort domestico. Grazie a questi impianti all’avanguardia, infatti, è possibile automatizzare o controllare da remoto diversi aspetti della casa, come la

