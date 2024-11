Orio al Serio: per trovare parcheggio online in aeroporto ora c’è MyParking

Negli ultimi anni l’aeroporto di Orio al Serio ha registrato una crescita significativa, confermandosi il terzo scalo italiano dopo Roma Fiumicino e Milano Malpensa con quasi 16 milioni di passeggeri l’anno.

Situato ad appena 50 Km di distanza dal capoluogo lombardo, presso l’aeroporto e nelle immediate vicinanze sono disponibili numerose opzioni di parcheggio per chi sceglie di raggiungere lo scalo in auto.

Il modo più semplice e conveniente per trovare l’area di sosta giusta è il servizio smart di MyParking, una piattaforma specializzata nella prenotazione online di parcheggi in tutta Italia e in Spagna.

In particolare, su MyParking.it è possibile verificare il costo del parcheggio all’aeroporto di Orio al Serio in pochi click, basta selezionare le date di arrivo e di partenza per scoprire tutte le soluzioni disponibili e prenotare quella più adatta alle proprie esigenze.

MyParking: il servizio smart che aiuta a trovare parcheggio all’aeroporto di Orio al Serio

L’aeroporto di Orio al Serio propone diverse opzioni di parcheggio a chi raggiunge lo scalo con il proprio veicolo. Da un lato ci sono i posti auto dell’aeroporto, ideali per chi preferisce la comodità di parcheggiare e recarsi al terminal a piedi. In alternativa, ci sono diversi parcheggi nei pressi dell’aeroporto di Bergamo, tra cui anche strutture custodite e vigilate situate fra i 3 e i 5 Km di distanza dallo scalo, che solitamente offrono tariffe più economiche.

Con MyParking basta una semplice ricerca online per trovare tutti i parcheggi disponibili senza perdere tempo, un’operazione completamente gratuita che non richiede neppure la registrazione al sito. Una volta scelte le date di proprio interesse e indicato il tipo di veicolo il sistema mostrerà le aree di sosta compatibili, dopodiché è possibile personalizzare la ricerca applicando dei filtri oppure ordinando i risultati in base a diversi criteri.

Chi non vuole allontanarsi troppo dall’aeroporto può scegliere di visualizzare i parcheggi liberi in base alla distanza dallo scalo di Bergamo, con la possibilità di controllare anche la posizione esatta di ciascuna area di sosta attraverso l’apposita mappa online. In alternativa, si possono ordinare i parcheggi per prezzo, una soluzione rapida e semplice per individuare subito le aree di sosta più convenienti e ottimizzare la spesa del parcheggio.

Su MyParking.it, inoltre, è possibile scoprire i parcheggi con la migliore valutazione dei clienti, basta ordinare i risultati in base al voto degli utenti che hanno già utilizzato il servizio. Il sito consente anche di applicare dei filtri, in questo modo è possibile trovare i parcheggi con posti coperti, car valet o ricarica elettrica. Chi preferisce invece evitare di lasciare le chiavi alla struttura e desidera tenerle con sé durante la propria assenza, può selezionare solo i parcheggi con l’opzione Tieni tu le chiavi.

Come risparmiare sul parcheggio all’aeroporto di Orio al Serio con MyParking

Uno dei vantaggi di usare MyParking per scegliere il parcheggio all’aeroporto di Orio al Serio è la garanzia di risparmio.

La piattaforma, infatti, aiuta a trovare il prezzo migliore per le proprie date, basta ordinare i parcheggi in base al prezzo e individuare l’area di sosta con le tariffe più vantaggiose. Inoltre, grazie a un sistema chiaro e intuitivo è possibile decidere con maggiore consapevolezza quale parcheggio prenotare, scoprendo facilmente l’area di sosta che offre il giusto compromesso tra costi e benefici.

Inoltre, è possibile usufruire di uno sconto di almeno il 10% prenotando e pagando online, ma spesso la convenienza rispetto al pagamento in parcheggio è ancora maggiore e assicura un risparmio notevole. D’altronde, si tratta di un’operazione semplice e veloce, bisogna soltanto scegliere il parcheggio, compilare un breve form online ed effettuare il pagamento, eventualmente inserendo un codice sconto o il numero della tessera ACI per sfruttare la convenzione tra MyParking e l’Automobile Club d’Italia.

Per ottenere un ulteriore risparmio basta registrarsi gratuitamente a MyParking Club, un programma fedeltà che permette di accumulare punti MyClub per ogni parcheggio prenotato attraverso la piattaforma.

I punti possono essere convertiti in codici sconto, per ridurre il prezzo delle future prenotazioni di parcheggi realizzate su MyParking.it. In questo modo è possibile massimizzare il risparmio, con la certezza di trovare sempre il miglior parcheggio all’aeroporto di Bergamo ed evitare brutte sorprese.

