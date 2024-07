Perché offrire il contrassegno come servizio di spedizione per la propria attività online: i vantaggi

Quando si ha una piccola o media impresa che opera online o che offre un servizio di spedizione, è necessario implementare anche delle opzioni di pagamento flessibili.

Tra queste opzioni, il contrassegno (o pagamento alla consegna) si distingue come un servizio che può aumentare significativamente la fiducia dei clienti e migliorare le performance di vendita.

Vediamo nel dettaglio quali sono i vantaggi nell’offrire il contrassegno come servizio di spedizione per la propria attività, analizzando come questa modalità di pagamento può contribuire ad un aumento delle vendite.

Cos’è il contrassegno?

Il contrassegno è una modalità di pagamento in cui il cliente paga per la merce al momento della consegna, direttamente al corriere. Questo metodo è particolarmente apprezzato da chi preferisce evitare i pagamenti online per vari motivi, inclusi la mancanza di fiducia nelle transazioni digitali, l’assenza di una carta di credito, o semplicemente una preferenza personale per il pagamento in contanti.

I vantaggi del contrassegno con SpediamoPro

Il pagamento con contrassegno offre numerosi vantaggi, soprattutto quando si tratta di assicurare la fiducia e la tranquillità dei clienti. Con SpediamoPro, questi benefici possono essere amplificati grazie a un servizio di spedizione affidabile e personalizzato. Clicca qui per scoprire i vantaggi della spedizione in contrassegno con SpediamoPro.

Uno dei principali vantaggi offerti alle aziende da SpediamoPro è sicuramente il pagamento anticipato rispetto a quanto accade normalmente, in particolare a sole 48 ore dalla consegna del pacco. Questo è un servizio che viene incontro alle aziende, permettendo di migliorare il cashflow, accreditando in tempi rapidi le somme dei contrassegni incassati.

Il servizio di pagamento anticipato viene gestito direttamente da SpediamoPro: in questo modo senza attendere le tempistiche di pagamento del vettore, che in genere garantisce le somme solo dopo alcune settimane, si ha accesso immediati ai fondi andando a migliorare la gestione della liquidità aziendale.

Il servizio di anticipo fondi è stato pensato per rispondere al meglio alle esigenze delle aziende al fine di eliminare tutte le preoccupazioni e le attese dovute alle solite tempistiche di liquidazione del vettore.

Grazie a questa soluzione, fornire ai propri clienti la possibilità di pagare la spedizione in contrassegno diventa ancora più semplice e sicuro.

Vantaggi di offrire il contrassegno

Il servizio di pagamento in contrassegno è una soluzione ottimale per professionisti e per aziende, importante per raggiungere un maggior numero di clienti.

1. Aumento della fiducia del cliente

Uno dei principali vantaggi del contrassegno è l’aumento della fiducia dei clienti, specialmente quelli nuovi o quelli che in precedenza hanno avuto esperienze negative con acquisti online. Offrendo il pagamento alla consegna, i clienti hanno la possibilità di ricevere il prodotto prima di effettuare il pagamento, riducendo la paura di truffe o di ricevere prodotti difettosi.

2. Ampliamento del target di clienti

Non tutti i potenziali clienti hanno accesso a metodi di pagamento digitali come carte di credito o PayPal. Offrire il contrassegno permette di raggiungere un pubblico più ampio, inclusi i clienti che preferiscono o hanno la necessità di effettuare un pagamento in contanti.

3. Riduzione del tasso di abbandono del carrello

Il tasso di abbandono del carrello è una sfida significativa per molti e-commerce. Molti clienti abbandonano il processo di acquisto al momento del pagamento, spesso a causa della mancanza di fiducia nelle transazioni online o di una preferenza per il pagamento alla consegna. Offrire il contrassegno può ridurre significativamente questo tasso, convertendo più visitatori in acquirenti effettivi.

4. Maggiore conversione nelle vendite

Avere più opzioni di pagamento aumenta la probabilità che i clienti completino l’acquisto. Il contrassegno offre un’opzione di pagamento conveniente e sicura che può incentivare i clienti a effettuare un ordine, sapendo che pagheranno solo quando il prodotto sarà fisicamente nelle loro mani.

5. Vantaggio competitivo

In un mercato affollato, offrire il contrassegno può differenziare la vostra attività dalla concorrenza. Molti e-commerce non offrono questa opzione a causa dei costi aggiuntivi o della logistica coinvolta. Tuttavia, fornendo questo servizio, potete attrarre clienti che cercano flessibilità e sicurezza nelle loro transazioni, migliorando la percezione del brand.

6. Incremento della soddisfazione del cliente

La soddisfazione del cliente è fondamentale per la fidelizzazione e il passaparola positivo. Offrire il contrassegno può migliorare l’esperienza complessiva del cliente, rendendo l’acquisto più semplice e rassicurante. Un cliente soddisfatto è più propenso a tornare per ulteriori acquisti e a raccomandare una determinata attività anche ad altri.

Offrire il contrassegno come servizio di spedizione può apportare numerosi vantaggi ad un’attività, dalla costruzione della fiducia del cliente all’aumento delle vendite.

