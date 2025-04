Il restauro da Di Mano in Mano diventa rigenerativo con la collezione Echo

Il restauro che ridà valore alle cose

Di Mano in Mano è una Cooperativa di Lavoro con sede a Milano, che nasce nel 1999 come attività di sgomberi di cantine e solai e si è successivamente evoluta in attività di compra-vendita di arredi, complementi e oggetti del passato. La Cooperativa milanese, da sempre impegnata nel fare impresa in modo etico e sostenibile, vanta un laboratorio di restauro altamente specializzato in riparazioni conservative di mobili di antiquariato, modernariato e design.

“Il laboratorio di restauro nasce praticamente con Di Mano in Mano”, racconta Enrico Sala, uno dei primi soci della Cooperativa e responsabile del settore antiquariato.

“All’inizio era piccolo, gli attrezzi erano quelli essenziali e le riparazioni venivano fatte per rimettere in sesto mobili visibilmente danneggiati. Successivamente abbiamo risposto alla crescita della nostra attività ampliando il servizio, che ora conta una decina di artigiani altamente specializzati in ognuno dei settori della cooperativa”.

Nel laboratorio c’è chi si dedica ai mobili di antiquariato, chi al design e al modernariato e c’è addirittura il reparto dedicato alle opere d’arte. Vengono inoltre accontentate anche le richieste di clienti che vogliono allungare la vita agli arredi che hanno già in casa.

“Il principio dietro alla costituzione del laboratorio di restauro è sempre stato quello di recuperare quanto più possibile degli arredi che capitavano tra le nostre mura grazie all’attività degli sgomberi, in qualsiasi forma e condizione si presentassero”. Per Di Mano in Mano ogni oggetto ha un valore intrinseco che va rispettato e preservato. “La nostra missione è allungare la vita alle cose, indipendentemente dal loro valore di mercato”, afferma Sala.

Dal restauro conservativo all’approccio rigenerativo

Il laboratorio di restauro di Di Mano in Mano si caratterizza un approccio conservativo al restauro delle merci che verranno poi vendute. L’idea è quella di rimuovere i segni del tempo per riportare l’oggetto al suo splendore originario, rispettando il più possibile la sua essenza.

Negli ultimi anni, grazie all’esperienza maturata sul campo dal team di restauro e gli studi e analisi di mercato compiuti dagli esperti di antiquariato e design, è nato un nuovo progetto in casa Di Mano in Mano – Echo – sotto la bandiera di quel recupero rigenerativo di cui si sente tanto parlare.

Ma facciamo un passo indietro: cosa significa rigenerazione?

Per spiegarlo facciamo riferimento a un contesto dove spesso si applica questo principio: l’urbanistica. Quando si parla di rigenerazione urbana non si intende il miglioramento delle condizioni di – per esempio – un singolo edificio. La rigenerazione urbana riguarda progetti di riqualificazione estesi nel tempo e nello spazio: programmi che coinvolgono migliorie strutturali di interi quartieri o zone, dei loro edifici e dei loro servizi, della qualità della vita degli abitanti e che sono pensati in maniera strategica per il futuro, perché possano servire a un domani più sostenibile.

Quando si parla di rigenerazione si intende un sistema complesso di azioni mirate alla sostenibilità che insieme concorrono a un miglioramento globale e duraturo rispetto alla condizione iniziale. La sostenibilità, in questo senso, è intesa come sociale e ambientale e questi due elementi non possono essere considerati separati, il benessere dell’uno è intimamente collegato al benessere dell’altro, e viceversa.

Il restauro che rigenera: la linea Echo by Di Mano in Mano

Echo è un modo diverso di intendere il restauro, è un progetto che unisce studi e conoscenza degli esperti Di Mano in Mano sugli stili, le tecniche e i materiali di un tempo, l’esperienza ventennale nel restauro conservativo e la ricerca instancabile delle tendenze di mercato. Tutto questo viene adattato alle richieste dei clienti e genera una linea di arredi unici, con un’anima tra passato, presente e futuro.

“Un mobile di antiquariato e di modernariato è un ponte tra epoche diverse” osserva Mario Ravasio, responsabile del laboratorio di restauro di Di Mano in Mano. “Con Echo vogliamo celebrare la bellezza originale dei mobili del passato, reinterpretandola per adattarla alle esigenze e ai gusti del presente”.

Echo nasce nel 2024 con il claim “Tutto si trasforma”. Il fascino del passato, reinventato per il presente” e le linee – per ora – proposte sono quattro:

Repaint Antique – Mobili antichi selezionati vengono riportati alla loro forma originale e successivamente ridipinti con vernici reversibili, una sorta di vestito che può essere tolto al cambiare dei gusti e delle mode.

Prisma Collection – Questa linea rivisita le iconiche linee degli anni ‘50 e ‘60, reinterpretandole in chiave contemporanea con giochi di colori, incastri di essenze, contrasti.

Jungle Collection – La più creativa delle linee, dove il fascino del modernismo incontra l’esotico, dove colori vivaci e linee pulite danno vita a mobili unici e pieni di energia.

Industrial – Grandi tavoli da lavoro, cassettiere da ufficio, espositori da negozio in legno rustico o metallo del secolo scorso. L’arredo industriale autentico che conserva tutto il fascino del tempo e il carattere vissuto di ogni pezzo.

“Se da un lato, come è il caso della linea Industrial, trionfa il restauro conservativo di mobili da lavoro ripensati per contesti completamente diversi come loft e abitazioni contemporanee, dall’altro, come nel caso della linea jungle, il mobile può anche diventare una tela sulla quale esprimere la nostra conoscenza del design contemporaneo” racconta Ravasio.

In ogni caso il mobile è protagonista dell’ambiente nel quale viene inserito non solo per la sua funzione, ma anche per la sua estetica. Ogni intervento è pensato per armonizzarsi con lo spirito del mobile e dialogare con gli spazi contemporanei.

Il lavoro sui materiali è un altro aspetto molto importante: preservare i legni e i materiali autentici significa anche produrre qualcosa di durevole e resistente al tempo.

Echo e il restauro per il futuro

In questo senso il restauro per Di Mano in Mano è rigenerativo, perché si inserisce in un modo di fare impresa che è un progetto complesso con uno sguardo al futuro, che non finisce con la lucidatura di un mobile, ma che si occupa del recupero sistematico degli oggetti per creare opportunità e ricchezza salvaguardando l’ambiente e l’eredità storica e culturale, sviluppando aree di lavoro nuove, nuove aree di expertise e creando opportunità di lavoro nel territorio.

“Di Mano in Mano ogni anno accoglie decine di inserimenti lavorativi, persone fragili e svantaggiate che qui da noi hanno l’opportunità di riscattarsi e ricominciare”, racconta Sala.

Ma questo è tutto un altro capitolo della storia di una Cooperativa che però ci aiuta a capire come possa esistere un modo di fare impresa nuovo, che consideri la sostenibilità ambientale come imprescindibile da quella sociale, passando dal recupero degli oggetti alla cura delle persone. Per un futuro che sia all’insegna di un benessere collettivo e condiviso.

