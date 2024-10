I riflessi delle iniziative social e dell’utilizzo dei codici sconto nelle vendite online di Whirlpool

Whirlpool, azienda americana specializzata nella produzione e vendita di elettrodomestici a incasso e libera installazione, è divenuta un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano vivere in un’abitazione ben “equipaggiata” dal punto di vista tecnologico. Il suo catalogo online si contraddistingue per qualità ed efficienza, proponendo elettrodomestici come frigoriferi, lavatrici, asciugatrici, forni a microonde, cappe e condizionatori.

Essendo una realtà che punta molto sull’innovazione, l’azienda statunitense è sempre più intenzionata a investire sul digitale. A confermarlo è stato l’aumento di budget destinato, nel 2023, alla comunicazione, un aumento del 30% rispetto al 2022. Investimenti del medesimo valore sono stati programmati anche per il 2024 e l’attenzione di Whirlpool, nell’anno in corso, è indirizzata in modo particolare al mondo digital.

Il 2024 dell’azienda statunitense

I risultati ottenuti nel quarto trimestre del 2023 hanno visto Whirlpool guadagnare l’1% di quota di mercato nel territorio nordamericano. Al contempo, l’azienda è riuscita a ridurre notevolmente i costi arrivando a circa 800 milioni di dollari risparmiati. In questo 2024, oltre a diminuire ulteriormente le spese per mezzo di strategie capaci di creare valore per i suoi azionisti, l’intenzione di Whirlpool è divenire protagonista sui social, affidandosi soprattutto ai creator. L’idea è di raccontare la propria attività e far conoscere i vari marchi in modo innovativo, cercando di conquistare il pubblico divertendolo. Anche perché una maggiore presenza sui social ha significato, per tante altre aziende, un considerevole aumento di vendite e fatturato.

Promuoversi attraverso i social ha certamente il vantaggio di divenire popolare dinnanzi a un pubblico giovane. E Whirlpool sembra avere un rapporto speciale con le nuove generazioni. Nel novembre 2023, ad esempio, è stata premiata come una delle principali realtà ad aver investito in modo concreto sulla cosiddetta “Generazione Z”.

Collaborazioni e investimenti nelle piattaforme digitali

Negli ultimi mesi del 2023 Whirlpool aveva lanciato una campagna digital incentrata sulla lavastoviglie, coinvolgendo diverse piattaforme digitali, in primis YouTube e Netflix. Le visualizzazioni sono state circa 48 milioni e il successo ottenuto ha dato un nuovo impulso all’azienda americana. Tra le iniziative adottate nel 2024 spicca la partnership con GialloZafferano. Nello specifico, la collaborazione vede come protagonisti due dei suoi microonde di punta. L’obiettivo della campagna, iniziata a maggio, è duplice: da un lato sfatare quei miti che vedono il microonde dannoso per la salute e, dall’altro, dimostrare come tale elettrodomestico sia utilizzabile anche per realizzare ricette complesse.

La pubblicazione su Instagram di ricette studiate dagli chef di GialloZafferano e le attività promozionali svolte presso i retailer, con ogni probabilità permetteranno alle vendite online di Whirlpool di crescere rapidamente. Non è un caso che la campagna sia destinata a proseguire per tutto il 2024 attraverso una nuova collaborazione instaurata con TikTok. Sono una serie di video di breve durata, tra l’altro molto divertenti, a mostrare a chi frequenta i social come sia possibile sfruttare le varie funzionalità del microonde.

Collaborazioni con i portali di codici sconto

A comprare online è un numero sempre più elevato di utenti di tutte le età. Ma è indubbio che ad approfittare dei cataloghi delle tante aziende che hanno deciso di mettersi in gioco in Rete siano soprattutto le nuove generazioni. E i giovani sono anche abituati a trascorrere più tempo sui social. Uno dei motivi principali per rivolgersi agli e-shop è la possibilità di risparmiare grazie a prezzi che, in molti casi, appaiono decisamente più contenuti di quelli riscontrabili nei negozi tradizionali. Promuoversi sui social significa ampliare in modo significativo i potenziali clienti. Nel caso della famosa azienda americana, diversi utenti sono soliti effettuare acquisti sul sito ufficiale, anche grazie alle numerose promozioni e ai codici sconto Whirlpool rilasciati durante l’anno. Questi codici sconto infatti possiamo trovarli sul portale Discoup.com, grazie alla collaborazione in essere tra Discoup e Whirpool.

Whirlpool ha compreso da tempo come i giusti investimenti sui canali social siano in grado di generare vantaggi non indifferenti. Questo non solo in termini di popolarità, ma anche per quanto concerne le vendite e il fatturato. Una consapevolezza che porta la stessa Whirlpool, anno dopo anno, ad aumentare l’impiego di forze e denaro in tale direzione.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook