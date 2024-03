Sala relax in azienda: i migliori consigli per allestirla

Se si prende in esame il sempre più dinamico e variegato panorama lavorativo moderno, risulta immediato riscontrare al suo interno un fenomeno trasformativo sostanziale, a prescindere dallo specifico settore che si prende in esame. Il mondo del lavoro contemporaneo, infatti, è caratterizzato da un susseguirsi rapido e copioso di innovazioni tecnologiche che, come conseguenza, hanno arrecato l’innescarsi di una serie di cambiamenti culturali e nuove prospettive sul modo stesso di concepire il lavoro.

In questo peculiare frangente, infatti, settori cruciali come quello aziendale hanno avvertito e continuano a sentire la fattispecie prioritaria di adattarsi alle costanti evoluzioni paradigmatiche. È chiaro che, nel contesto, innovazione ed investimento rappresentano la chiave per poter implementare le performance produttive senza ledere al benessere dei membri del team di lavoro.

Oggi più che mai, insomma, si è compresa l’importanza di offrire ai membri del gruppo di lavoro un clima che promuova lo stimolo anche attraverso il comfort. Le performance e la loro ottimizzazione, insomma, collidono con il benessere dei professionisti che lavorano in azienda, non soltanto in termini di ore lavorative per i dipendenti, ma anche in termini di vivibilità e creazione di un ambiente in grado di favorire la concentrazione, la creatività e, quando necessario, la distensione dei professionisti.

È proprio alla luce di questi presupposti che sempre più imprese propendono nei confronti dell’allestimento di una sala relax in azienda, rappresentando molto più di un semplice vezzo e, costituendo una mossa strategica e imprescindibile. Le sale relax offrono un luogo dove i dipendenti possono ritrovare la concentrazione, distaccandosi dai ritmi serrati della routine lavorativa per poter ricaricare temporaneamente le energie senza dover necessariamente attendere il culmine della giornata. Questi spazi non rappresentano più un elemento di lusso, affermandosi come dei caratteri fondamentali per implementare la produttività e il benessere sul luogo di lavoro. Ovviamente, offrire un simile ambiente in un contesto aziendale significa prendere in considerazione numerosi fattori in termini di allestimento. Nelle prossime righe, scopriremo alcuni degli aspetti essenziali che caratterizzano un ambiente dedicato al relax.

Isolamento acustico

Un primo aspetto cruciale per poter allestire una sala relax che possa essere, al contempo, sia funzionale che vivibile, senza rinunciare all’armonia con il resto dell’ambiente aziendale, potrebbe essere l’ottimizzazione delle performance di isolamento della sala stessa. Per poterlo fare, è possibile contare su complementi come i pannelli listelli legno: elementi in grado di arricchire la resa estetica del contesto, soprattutto in ambiti come la sede aziendale, contribuendo anche a migliorare la resa della sala relax, permettendo – al contempo – agli altri lavoratori, di continuare a svolgere le loro mansioni indisturbati.

Arredo comodo e funzionale

Una sala relax è, per definizione, un luogo che deve poter offrire comfort di utilizzo a chi la frequenta. È per questo motivo che un simile ambiente dovrebbe essere arredato con mobili confortevoli ed elementi ergonomici come poltrone e divani, dall’aspetto rilassante e in grado di offrire un’atmosfera accogliente e che inviti alla distensione e al riposo. In questo frangente è consigliato puntare anche su elementi aggiuntivi, come sistemi di illuminazione adeguati e regolabili, soprattutto quando l’ambiente di lavoro lo permette.

Servizi aggiuntivi

Queste sale devono poter offrire alcune comodità ed elementi che possono aiutare i lavoratori a raggiungere uno status di comfort ottimizzando i tempi. Per questo motivo, in questi ambienti è consigliato installare complementi aggiuntivi come macchine da caffè, frigoriferi e forni a microonde, oltre per esempio, alle stoviglie. Molte start up offrono, all’interno delle sale relax, anche soluzioni di svago vere e proprie, tra cabinati, videogiochi o elementi come biliardi e tavoli da ping-pong. Proprio tenendo conto di questi ultimi casi, è consigliato implementare l’isolamento acustico di tali ambienti.