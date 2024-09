Sedia da ufficio: guida alla scelta (e all’acquisto)

La seduta per l’ufficio merita di essere scelta con la massima attenzione. È stato calcolato che in media una persona che lavora in ufficio trascorra sulla sedia circa 2.300 ore all’anno: ecco spiegato il motivo per il quale la sedia si rivela un elemento di arredo di fondamentale importanza anche dal punto di vista del benessere personale, oltre che in termini di comfort. È auspicabile prestare attenzione in particolare all’altezza dello schienale, che deve poter essere regolato; ma è bene che si possa intervenire anche sull’altezza del sedile, in modo da poter contare sul sostegno di cui si ha bisogno evitando di compromettere la curva naturale della colonna vertebrale.

Lo schienale e i braccioli

È bene che lo schienale della sedia da ufficio non sia eccessivamente basso, visto che il suo compito è proprio quello di sostenere interamente la schiena e in modo particolare la zona lombare: quella che di solito causa più dolore nel caso in cui si adotti una postura non adeguata. Per ciò che riguarda i braccioli, invece, è necessario che possano essere regolati in altezza, così che le braccia si possano rilassare. Gli esperti suggeriscono di tenere il bracciolo a un’altezza tale per cui l’avambraccio possa essere costantemente appoggiato alla scrivania. Al tempo stesso, la seduta si deve poter infilare al di sotto del ripiano, in modo che venga garantita la giusta distanza rispetto al piano di lavoro.

Gli aspetti da considerare prima di un acquisto

Nel novero dei fattori che è necessario prendere in considerazione prima di comprare la sedia da ufficio c’è anche la durata di utilizzo della seduta stessa. È chiaro, infatti, che la sedia deve essere tanto più comoda quando più tempo si deve stare in posizione seduta. C’è bisogno, pertanto, di meccanismi che siano progettati per garantire un livello di dinamismo adeguato. A tale scopo, non è da sottovalutare il ruolo dell’imbottitura, che deve essere presente sia sulla spalliera che sul sedile: solo così una sedia da ufficio si può ritenere perfetta dal punto di vista anatomico. Nel caso in cui il lavoro che si svolge comporti un’attività di precisione, d’altro canto, il consiglio è di affidarsi a una seduta che presenti elementi che consentono di impostare la posizione in maniera corretta. Infine, la morfologia dell’utente è un dettaglio da non trascurare: bisogna poter regolare la sedia in funzione dell’altezza e del peso personale.

Le sedie da ufficio di Smart Arredo

Tripla garanzia, spedizione gratuita, reso senza spese: sono questi i punti di forza di Smart Arredo, il negozio online che vale la pena di scegliere quando si ha intenzione di comprare sedie da ufficio. Per verificare la qualità offerta da questo store, è sufficiente dare un’occhiata alle opinioni e alle recensioni che sono state pubblicate da chi è già stato cliente dell’azienda: pareri che sono stati certificati da Feedaty, un’azienda esterna specializzata.

Il valore dell’ergonomia

Quello dell’ergonomia è un tema con tutta evidenza molto importante quando si parla di sedie operative per ufficio. Trascorrere tante ore alla scrivania vuol dire dover prestare la massima attenzione alla scelta anche sotto questo profilo. Certo, è importante anche pensare a quale tipo di stile di arredamento si ha intenzione di realizzare nel proprio ufficio. Nel caso in cui si debbano sostituire delle sedie vecchie acquistandone di nuove, bisogna pensare a quali modelli possono essere abbinati con più efficacia ai mobili che ci sono già in ufficio. Per quanto riguarda i colori, il nero è una soluzione tradizionale ma non per questo banale; nulla vieta, comunque, di osare con tonalità cromatiche differenti.

La qualità delle sedie

Come si fa a intuire la qualità delle sedie con cui si ha a che fare? È bene pensare ai materiali: le migliori sedie per ufficio sono quelle che riescono a mantenere condizioni ottimali per lungo tempo. Ma la qualità è anche quella della progettazione, alla luce del fatto che un meccanismo di reclinazione calibrato in modo non adeguato rischia di causare dei problemi di natura posturale. Infine, non ci si può dimenticare del design, poiché i materiali influenzano anche la resa estetica. Sarebbe meglio che i rivestimenti fossero facili da pulire, per una manutenzione agevole ed efficace.

