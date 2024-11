Settimana della Cultura d’Impresa dal 14 al 28 novembre: Intelligenza Artificiale al centro

È in programma dal 14 al 28 novembre l’edizione 2024 della Settimana della Cultura d’Impresa, la rassegna di eventi promossa da Confindustria con la partecipazione di Museimpresa per valorizzare e rendere visibile la capacità delle imprese italiane di operare come “costruttori di benessere e di futuro”, portando avanti valori in grado di rafforzare la competitività a livello internazionale.

Tra gli appuntamenti più rilevanti proposti dal Sistema Confindustria, che affianca e supporta le imprese nel cambiamento, la Settimana della Cultura d’Impresa offre l’opportunità di condividere iniziative e racconti in grado di mettere in luce la storia e il presente dell’impresa italiana, capace di innovare e reinventarsi ma anche di costruire visioni, diventando protagonista delle comunità di riferimento.

Il programma dell’evento, ricco e articolato, è caratterizzato da molteplici iniziative alla scoperta dell’immenso patrimonio culturale custodito all’interno dei musei e degli archivi delle grandi aziende, delle PMI e delle piccole imprese italiane.

Mettendo al centro l’impresa e il suo impegno nel promuovere la cultura, l’iniziativa giunta alla sua ventitreesima edizione ha come protagoniste le stesse imprese considerate veri e propri attori sociali e culturali, promotrici di relazioni e creatività.

AI, arte e cultura per il rilancio dell’impresa

La cultura d’impresa Made in Italy si caratterizza per una spiccata attitudine al cambiamento e per una naturale inclinazione al “bello e al ben fatto”, valori che permettono di rispondere con prontezza alle sfide imposte dai mercati e dall’evoluzione dei tempi.

Tra le opportunità offerte dalla trasformazione digitale, in particolare, un posto di rilievo è occupato dall’Intelligenza Artificiale, una risorsa da cogliere per potenziare la produttività ma non solo: aprendosi al futuro, le imprese sono chiamate a trovare nuove forme di crescita unendo storia e innovazione, memoria e futuro, evolvendo nelle neo-fabbriche ad alta tecnologia.

L’Intelligenza Artificiale trova applicazione nella ricerca, nella produzione, nel consumo, nell’economia e più in generale nella vita di tutti i giorni: anche da parte della cultura d’impresa arrivano proposte e idee basate sui nuovi equilibri economici e sociali.

La Settimana della Cultura d’Impresa, inoltre, offrirà l’opportunità di riflettere e trovare risposte riguardo a una serie di quesiti, relativi soprattutto al ruolo svolto dalla cultura d’impresa per aiutare le aziende a governare il cambiamento generato dall’Intelligenza Artificiale.

Monopoly edizione Biella alla Fondazione FILA Museum

Tra gli eventi in calendario durante la XXIII Settimana della Cultura d’Impresa, è prevista una serata speciale dedicata alla città di Biella organizzata venerdì 15 novembre alle ore 19.00 presso la sede della Fondazione FILA Museum.

Un vero torneo dedicato al gioco da tavolo più amato al mondo, questa volta interamente dedicato alla città piemontese: Monopoly edizione Biella, infatti, permetterà di scoprire un nuovo modo di vivere la città sfidando gli altri giocatori all’insegna del divertimento.

La serata, inoltre, includerà un’integrazione tramite Intelligenza Artificiale, offrendo un’esperienza di gioco innovativa e immersiva. Un’occasione speciale da condividere con tutta la famiglia, dai più piccoli (8 anni in su) ai più grandi, ma anche una grande opportunità per l’esclusiva edizione del gioco dedicata a Biella.

A fine serata si terrà anche un aperitivo offerto da Fondazione FILA Museum. Per partecipare è necessaria la prenotazione. Per tutte le informazioni è possibile visitare il sito ufficiale.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook