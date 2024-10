Ufficiale il nuovo calendario del motomondiale 2025

Il calendario della MotoGP 2025 provvisorio è pronto per una stagione ricca di emozioni, con 22 tappe che porteranno i piloti più veloci del mondo sui circuiti più impegnativi del pianeta. Se sei un vero appassionato continua a leggere per scoprire tutte le tappe previste per il 2025 e segui Motosprint per gli aggiornamenti in tempo reale.

Il calendario della MotoGp 2025

Ecco il calendario provvisorio della principale competizione motociclistica mondiale:

Gran Premio della Thailandia (Buriram) – 28 febbraio – 2 marzo

Situato nel cuore della Thailandia, il circuito di Buriram è noto per i suoi rettilinei veloci e curve strette. Il clima caldo e umido rende la gara particolarmente impegnativa dal punto di vista fisico, con temperature estreme che mettono alla prova i piloti.

Gran Premio d’Argentina (Termas de Rio Hondo) – 14-16 marzoIl circuito argentino si distingue per le curve veloci e la superficie abrasiva, che stressa particolarmente le gomme. Con i suoi 4,8 km, la pista di Termas de Rio Hondo offre lunghi rettilinei e gare spettacolari.

Gran Premio delle Americhe (Austin) – 28-30 marzo

Il Circuito delle Americhe è celebre per le variazioni di altitudine e un lungo rettilineo in salita che culmina in una curva stretta a sinistra. Questo tracciato texano rappresenta una sfida tecnica con curve strette e veloci che mettono alla prova i migliori piloti.

Gran Premio del Qatar (Lusail) – 11-13 aprile

Lusail è noto per essere l’unico circuito illuminato artificialmente. La gara notturna nel deserto, con una pista di 5,4 km, si snoda tra curve ad alta velocità e lunghi rettilinei, e la temperatura serale rende fondamentale il grip delle gomme.

Gran Premio di Spagna (Jerez) – 25-27 aprile

Jerez è una delle piste più iconiche della MotoGP, con curve veloci e sezioni tecniche che richiedono grande precisione ai piloti.

Gran Premio di Francia (Le Mans) – 9-11 maggio

Il circuito di Le Mans è noto per il clima imprevedibile, spesso caratterizzato da pioggia. La pista offre un mix di rettilinei veloci e curve strette, che richiedono continui cambi di ritmo.

Gran Premio di Gran Bretagna (Silverstone) – 23-25 maggio

Silverstone, con i suoi 5,9 km, è uno dei circuiti più veloci al mondo. Le lunghe curve veloci e i rapidi cambi di direzione, immersi nel verde delle campagne inglesi, lo rendono una delle piste più tecniche e amate dai piloti.

Gran Premio di Aragona (MotorLand Aragon) – 6-8 giugno

Aragon è un tracciato moderno e tecnico, lungo 5,1 km. Con una combinazione di curve veloci, salite e discese, mette alla prova le abilità dei piloti, ulteriormente sfidati dalle temperature estive, spesso estremamente elevate.

Gran Premio d’Italia (Mugello) – 20-22 giugno

Il Mugello è il tempio della velocità per eccellenza: il lungo rettilineo permette alle moto di raggiungere velocità molto elevate, mentre le curve fluide e i cambi di pendenza fanno di questo circuito uno dei preferiti dai piloti.

Gran Premio d’Olanda (Assen) – 27-29 giugno

Conosciuto come la Cattedrale della Velocità, Assen è uno dei circuiti più antichi del calendario, lungo 4,5 km. Offre curve veloci e tecniche, con rapidi cambi di direzione.

Gran Premio di Germania (Sachsenring) – 11-13 luglio

Sachsenring è il circuito più corto del calendario, con soli 3,7 km, ma è anche uno dei più tecnici. Le numerose curve a sinistra e i cambi di elevazione lo rendono un vero banco di prova.

Gran Premio della Repubblica Ceca (Brno) – 18-20 luglio

Brno è famoso per i continui saliscendi e le ampie curve, che favoriscono i sorpassi. Questo tracciato storico ha ospitato molte gare memorabili.

Gran Premio d’Austria (Spielberg) – 15-17 agosto

Il Red Bull Ring è caratterizzato da lunghi rettilinei e brusche frenate, che mettono a dura prova freni e gomme delle moto.

Gran Premio d’Ungheria (Balaton Park) – 22-24 agosto

Novità nel calendario, è un circuito moderno e tecnico, situato vicino al famoso lago Balaton, con curve miste e rettilinei di media lunghezza.

Gran Premio di Catalunya (Barcellona) – 5-7 settembre

Questo circuito è noto per il mix di curve veloci e rettilinei, che offre numerose opportunità di sorpasso e richiede un’attenta gestione delle gomme.

Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini (Misano) – 12-14 settembre

Misano è una pista tecnica, con curve veloci e sezioni lente. È un riferimento per il motociclismo italiano e attrae migliaia di appassionati ogni anno.

Gran Premio del Giappone (Motegi) – 26-28 settembre

Motegi è un circuito caratterizzato da curve strette e rettilinei medi, che richiedono precisione e tecnica. Situato in una valle montuosa, crea una cornice suggestiva.

Gran Premio d’Indonesia (Mandalika) – 3-5 ottobre

Circuito molto tecnico e scenografico, Mandalika è attualmente uno dei tracciati con maggiore attenzione mediatica.

Gran Premio d’Australia (Phillip Island) – 17-19 ottobre

Phillip Island, lungo la costa australiana, è uno dei circuiti più spettacolari, con curve veloci e cambi di elevazione. I venti forti dell’oceano spesso rendono la sfida ancora più impegnativa.

Gran Premio della Malesia (Sepang) – 24-26 ottobre

Caratterizzato da un clima tropicale e umido, Sepang mette alla prova la resistenza dei piloti. I lunghi rettilinei e le curve impegnative testano moto e piloti al massimo.

Gran Premio del Portogallo (Portimao) – 7-9 novembre

Portimao è famoso per le curve cieche e la lunghezza di 4,6 km, che premiano i piloti più tecnici.

Gran Premio di Valencia – 14-16 novembre

Il circuito di Valencia chiude tradizionalmente la stagione, con una pista di 4 km caratterizzata da curve strette e sezioni tecniche.

