Weekend fuori porta a Torino: itinerari tra lavoro e montagna

Chi vive e lavora a Torino, sa molto bene come questa città del Piemonte sia situata in una posizione privilegiata e strategicamente perfetta per godersi il tempo extra lavoro fuori dal caos del centro urbano.

Attraversata dal Po e circondata dall’arco alpino occidentale, Torino permette di raggiungere il mare Ligure in un paio di ore ed è anche vicina a diversi laghi meravigliosi (il lago Maggiore, il lago d’Orta, il lago di Viverone, ecc.). Inoltre, è a pochi passi dalle montagne delle Alpi e da famose località sciistiche e naturalistiche, come le Valli di Lanzo e il Parco del Gran Paradiso. Questo consente alle persone che lavorano a Torino di concedersi gite, giornate e weekend fuori porta in modo estremamente comodo, anche quando si ha poco tempo a disposizione.

Per chi, invece, sta analizzando le opportunità professionali a Torino con l’intenzione di trasferirsi durante questo inizio 2025, vogliamo fornire alcuni suggerimenti di itinerari tra lavoro e montagna per il fine settimana.

Weekend libero a Torino: in montagna per sciare

Gli amanti dello sci e dello snowboard che vivono e lavorano a Torino non hanno di che lamentarsi. Sono infatti parecchi i comprensori sciistici raggiungibili in auto in poco tempo, per godersi neve e piste ogni volta che si desidera.

Uno dei più famosi e gettonati è sicuramente quello della Vialattea, che incorpora ben 8 località, tra cui Sestriere, Monginevro, Sauze d’Oulx e Pragelato. Con 400 km di piste (di cui 120 km coperte da innevamento artificiale) è il comprensorio più grande dell’Italia occidentale e offre non solo una vasta gamma di piste per tutti i livelli di abilità, ma anche divertimento, rifugi dove gustare ottimo cibo ed eventi.

C’è poi Bardonecchia, ideale per chi desidera coniugare al meglio natura, sport e relax e perfetta non solo per sciatori di ogni livello, ma anche per famiglie in cerca di un weekend diverso dal solito.

Infine, tra le mete più popolari e vicine a Torino non possiamo non nominare Limone Piemonte, che offre un’atmosfera più raccolta con piste tecniche e panorami mozzafiato.

Weekend libero a Torino: in montagna per godersi natura e trekking

Se, in inverno, la montagna fa immediatamente pensare alla neve e allo sci, nelle altre stagioni diventa sinonimo di natura e relax. Anche in questo caso, chi vuole fuggire da Torino per godersi un fine settimana fuori porta, magari per una passeggiata panoramica o per praticare il trekking, sono diversi i posti raggiungibili in una manciata di ore.

Ad esempio, Ceresole Reale, perla alpina immersa nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso, che regala incredibili escursioni e una fauna alpina tutta da scoprire, con camosci, volpi, aquile, marmotte e stambecchi da poter ammirare.

Super popolare anche la Valle Maira, in provincia di Cuneo, perfetta per chi ama la montagna autentica, con sentieri e locande dove scoprire la tipica cucina alpina.

Infine, ecco l’Alpe Devero, una conca a 1650 metri di quota, circondata da alcune delle cime più imponenti delle Alpi Lepontine e inserita all’interno del Parco Naturale Veglia-Devero. Qui si possono trovare paesaggi fiabeschi d’inverno con escursioni su neve e cascate di ghiaccio e verdi prati disseminati di fiori in primavera ed estate.

Weekend libero a Torino: in montagna per rigenerarsi

Montagna non è solo sport, buon cibo e camminate. Molti torinesi scelgono queste atmosfere anche per rigenerarsi, puntando su alcune località a pochi passi da Torino per un weekend tra spa e benessere.

Sono infatti tantissimi i centri termali dove rigenerarsi alla fine di una settimana di lavoro, come ad esempio le Terme di Lurisia, tra le più note in Piemonte, con diversi percorsi tra cui scegliere, o le Terme Reali di Valdieri, famose per le acque benefiche della piscina termale che regala una vista panoramica sulle Alpi Marittime.

Bellissimi e rilassanti anche i Bagni di Vinadio, con terme alpine con acque calde naturali, così come le Terme di Bognanco, a due passi dai laghi Maggiore e d’Orta.

Infine, in meno di due ore di macchina da Torino, si possono raggiungere le Terme di Pré Saint Didier in Valle d’Aosta, le più famose delle Alpi, con vasche all’aperto e vista sul Monte Bianco, che offrono puro relax tra bagni caldi, saune panoramiche, trattamenti personalizzati e massaggi.

