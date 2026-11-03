BORGOSESIA – Il meteo a Borgosesia per domani, mercoledì 4 novembre, sarà caratterizzato da una giornata autunnale, con nubi sparse alternate a schiarite e condizioni sostanzialmente asciutte. Non sono infatti previste precipitazioni sulla città, nonostante il passaggio di correnti umide che porteranno una maggiore copertura nuvolosa su buona parte del Piemonte. Le temperature saranno comprese tra una minima di 6°C e una massima di 11°C. I venti soffieranno deboli da Nord al mattino, per poi ruotare da Ovest nel pomeriggio. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1.782 metri. Non sono segnalate allerte meteo.

Mattino: nubi sparse e temperature minime di 6°C

Le prime ore di mercoledì saranno caratterizzate da una nuvolosità variabile, con nubi sparse alternate a schiarite. Il cielo potrà presentarsi a tratti grigio, ma non sono previste piogge sulla città. La temperatura minima scenderà fino a 6°C, rendendo l’inizio della giornata piuttosto fresco. I venti saranno deboli e proverranno da Nord, senza particolari rinforzi. Nonostante la presenza delle nuvole, le condizioni meteorologiche resteranno stabili.

Pomeriggio: qualche schiarita e massima di 11°C

Nel corso del pomeriggio la situazione non subirà cambiamenti sostanziali. La nuvolosità continuerà ad alternarsi a momenti di maggiore apertura, con condizioni asciutte e assenza di precipitazioni. La temperatura massima raggiungerà gli 11°C, mentre i venti ruoteranno da Ovest, mantenendosi deboli. Lo zero termico, previsto intorno ai 1.782 metri, conferma un quadro termico tipicamente autunnale anche nelle aree montane del territorio.

Sera: nuvolosità variabile e nessuna pioggia in arrivo

In serata il cielo continuerà a presentare nubi sparse alternate a schiarite. Non sono indicati peggioramenti significativi né fenomeni precipitativi per Borgosesia. La giornata si concluderà quindi senza particolari criticità: temperature in diminuzione dopo il tramonto, venti deboli e nessuna allerta meteo prevista.

Tendenza meteo Borgosesia

Giovedì 5 novembre: tempo variabile, con nuvolosità alternata a schiarite;

tempo variabile, con nuvolosità alternata a schiarite; Venerdì 6 novembre: possibile passaggio di piogge leggere;

possibile passaggio di piogge leggere; Sabato 7 novembre: cielo prevalentemente nuvoloso.

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