BORGOSESIA – Il meteo a Borgosesia per domani, martedì 3 novembre, sarà caratterizzato da una giornata prevalentemente soleggiata, con cieli poco nuvolosi e temperature comprese tra una minima di 3°C e una massima di 14°C. L’alta pressione continuerà a garantire condizioni stabili sulla Valsesia, anche se alcune infiltrazioni umide favoriranno un aumento della nuvolosità nelle ore serali. Non sono previste precipitazioni e non risultano allerte meteo. I venti saranno deboli, inizialmente da Nord e successivamente da Sud-Sudest.

Mattino: temperature vicine ai 3°C e cielo poco nuvoloso

La giornata inizierà con un clima decisamente fresco. A Borgosesia la temperatura minima scenderà fino a 3°C, rendendo necessario prestare attenzione alle basse temperature nelle prime ore del mattino. Il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con ampie schiarite e assenza di precipitazioni. I venti soffieranno deboli da Nord, senza particolari rinforzi. Il contesto meteorologico resterà quindi stabile, con condizioni asciutte su tutta la zona.

Pomeriggio: prevale il sole con massime fino a 14°C

Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà a essere prevalentemente soleggiato. Le schiarite resteranno protagoniste e le temperature saliranno progressivamente fino a raggiungere una massima di 14°C. La ventilazione sarà debole e tenderà a ruotare dai quadranti meridionali, con provenienza da Sud-Sudest. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2.027 metri. Saranno quindi le ore centrali della giornata quelle più miti, prima del nuovo calo termico previsto dopo il tramonto.

Sera: aumentano le nuvole, ma non sono previste piogge

La principale variazione rispetto alle ore precedenti arriverà in serata. Alcune infiltrazioni umide in quota favoriranno infatti un aumento della nuvolosità, con possibili addensamenti dopo una giornata caratterizzata da cieli prevalentemente poco nuvolosi. Nonostante il cambiamento del quadro nuvoloso, non sono previste precipitazioni su Borgosesia e nella Valsesia. La giornata si concluderà quindi con condizioni ancora asciutte e senza allerte meteo segnalate.

Tendenza meteo Borgosesia

Mercoledì 4 novembre: giornata nuvolosa, con cieli più coperti rispetto a martedì;

giornata nuvolosa, con cieli più coperti rispetto a martedì; Giovedì 5 novembre: condizioni variabili, con alternanza di nuvolosità e possibili schiarite;

condizioni variabili, con alternanza di nuvolosità e possibili schiarite; Venerdì 6 novembre: possibile arrivo di pioggia leggera anche sulla Valsesia.

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