BORGOSESIA – Il meteo a Borgosesia per domani, sabato 31 ottobre, sarà caratterizzato da una prima parte di giornata prevalentemente soleggiata, seguita da una maggiore variabilità nel pomeriggio. Non sono previste precipitazioni e il rafforzamento dell’alta pressione favorirà condizioni nel complesso stabili sulla Valsesia. Le temperature saranno comprese tra una minima di 6°C e una massima di 16°C, con venti deboli da Nord-Nordovest al mattino e da Sud nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo è segnalata per il territorio.

Mattino fresco, minima di 6°C e ampie schiarite

Le prime ore di sabato saranno caratterizzate da temperature piuttosto basse. La minima prevista a Borgosesia sarà di 6°C, con un clima fresco soprattutto nelle prime ore del mattino. Il cielo si presenterà prevalentemente poco nuvoloso, in linea con il rafforzamento dell’alta pressione previsto su tutto il Piemonte. I venti saranno deboli da Nord-Nordovest, senza particolari rinforzi. Nonostante le temperature mattutine, le condizioni saranno favorevoli e non sono attese precipitazioni. La mattinata rappresenterà quindi la fase più soleggiata della giornata, prima di un possibile aumento della nuvolosità.

Pomeriggio più variabile: temperature fino a 16°C

Nel corso del pomeriggio il termometro salirà fino a raggiungere una massima di 16°C. Le condizioni resteranno asciutte, ma il cielo potrà diventare più variabile, con nubi sparse alternate a momenti di schiarita. La ventilazione ruoterà dai quadranti meridionali e soffierà debole da Sud. Non sono previsti particolari cambiamenti sul fronte delle precipitazioni, che resteranno assenti anche nella seconda parte della giornata. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2.929 metri, mentre il contesto meteorologico continuerà a essere influenzato dall’alta pressione. Per Borgosesia si prospetta dunque un pomeriggio senza fenomeni di rilievo, ma con una presenza di nuvole più evidente rispetto alle ore mattutine.

Sera senza pioggia e nessuna allerta meteo

In serata il tempo dovrebbe mantenersi stabile, senza precipitazioni previste. La nuvolosità potrà essere ancora variabile, mentre le temperature tenderanno a diminuire dopo la massima pomeridiana. Non sono segnalate allerte meteo per Borgosesia. La giornata di sabato si concluderà quindi senza particolari criticità, dopo un avvio soleggiato e un pomeriggio caratterizzato da qualche annuvolamento in più.

Tendenza meteo Borgosesia

Domenica 1° novembre: giornata variabile, con alternanza tra nuvole e schiarite;

giornata variabile, con alternanza tra nuvole e schiarite; Lunedì 2 novembre: è atteso un cielo prevalentemente poco nuvoloso, con maggiori spazi soleggiati;

è atteso un cielo prevalentemente poco nuvoloso, con maggiori spazi soleggiati; Martedì 3 novembre: la tendenza indica ancora condizioni poco nuvolose, in un contesto complessivamente stabile.

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