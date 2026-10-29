BORGOSESIA – Il meteo a Borgosesia per domani, venerdì 30 ottobre, sarà caratterizzato da una giornata variabile, con nubi sparse alternate a schiarite e senza precipitazioni previste. Le infiltrazioni di aria umida in arrivo sul Piemonte favoriranno una maggiore presenza di nuvole, ma sulla zona di Borgosesia non sono attesi fenomeni significativi. Le temperature oscilleranno tra una minima di 9°C e una massima di 15°C, mentre i venti resteranno deboli. Non sono segnalate allerte meteo per il territorio.

Mattino con nuvole e temperature minime di 9°C

Nelle prime ore di venerdì il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con nubi alternate a temporanee schiarite. La temperatura minima raggiungerà i 9°C, valori che richiederanno un abbigliamento adeguato soprattutto al mattino, quando l’aria sarà più fresca. I venti saranno deboli da Nord-Nordovest, senza particolari rinforzi previsti. Nonostante la presenza delle nuvole, non sono indicate precipitazioni su Borgosesia, dove la giornata dovrebbe iniziare senza fenomeni meteorologici di rilievo.

Pomeriggio, massime fino a 15°C e venti deboli

Nel corso del pomeriggio le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere una massima di 15°C. Il cielo continuerà a essere caratterizzato da nubi sparse e schiarite, in un contesto nel complesso asciutto. La ventilazione ruoterà dai quadranti meridionali, con venti deboli da Sud-Sudest. Le condizioni non indicano un peggioramento significativo su Borgosesia: l’elemento dominante resterà l’alternanza tra nuvolosità e momenti più luminosi, senza piogge attese. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2.544 metri, un dato che descrive il quadro atmosferico in quota e accompagna una giornata autunnale dalle temperature contenute.

Sera senza piogge: nessuna allerta meteo segnalata

In serata il tempo dovrebbe mantenersi stabile, senza precipitazioni previste. La nuvolosità potrà persistere, alternandosi a schiarite, mentre le temperature tenderanno a diminuire rispetto ai valori massimi pomeridiani. Per Borgosesia non è segnalata alcuna allerta meteo. Il quadro previsto per venerdì resta quindi tranquillo dal punto di vista delle precipitazioni, pur in presenza di una copertura nuvolosa variabile.

Tendenza meteo Borgosesia

Sabato 31 ottobre: attese condizioni prevalentemente poco nuvolose, con maggiori possibilità di schiarite;

attese condizioni prevalentemente poco nuvolose, con maggiori possibilità di schiarite; Domenica 1° novembre: la nuvolosità sarà più presente, con cieli tendenzialmente nuvolosi;

la nuvolosità sarà più presente, con cieli tendenzialmente nuvolosi; Lunedì 2 novembre: è previsto un ritorno a condizioni poco nuvolose.

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