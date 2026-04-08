A Fontaneto l’addio a Marco, morto in un incidente a 41 anni. Lo struggente ricordo della madre Chiara: «Un dolore che non ha forma, che toglie il respiro».

A Fontaneto l’addio a Marco, morto in un incidente a 41 anni

A Fontaneto D’Agogna si celebrano nella mattinata di oggi, mercoledì 8 aprile, i funerali di Marco Pinna, 41 anni, originario di Borgomanero. Il giovane uomo è tragicamente scomparso nel tardo pomeriggio di domenica 5 aprile in un incidente stradale a Gravellona Toce. Un momento di grande dolore per familiari, amici e per l’intera comunità del Borgomanerese, profondamente colpita dalla notizia.

La salma giunge dall’ospedale di Pallanza presso la chiesa parrocchiale Beata Vergine Maria Assunta, dove alle 10.30 viene celebrata la funzione funebre. Al termine, il feretro sarà accompagnato al cimitero locale per la tumulazione.

L’incidente lungo la provinciale del lago d’Orta

L’incidente che è costato la vita al 41enne si è verificato lungo la strada provinciale 229. Per cause ancora in fase di accertamento, l’auto su cui viaggiava è uscita di strada e si è ribaltata, schiantandosi più volte contro il guard rail. Immediato l’intervento dei soccorsi, allertati poco prima delle 19, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato purtroppo inutile.

A bordo dell’auto si trovava anche un altro passeggero, un uomo di circa trent’anni, che è stato soccorso dai sanitari e trasferito in ospedale con un codice di media gravità.

Il ricordo della madre Chiara

In queste ore di lutto, a colpire profondamente è anche il messaggio della madre, Chiara, che ha voluto ricordare il figlio con parole cariche di dolore e amore: «Amore mio, oggi il mondo si è fermato. Non esistono parole giuste per spiegare il vuoto che hai lasciato… È un dolore che non ha forma, che toglie il respiro».

Un ricordo intimo, che restituisce il legame profondo tra madre e figlio, fatto di gesti quotidiani e affetto sincero: «Ripenso a te, a ogni piccolo momento… Mi dispiace per tutte le volte in cui forse non sono riuscita a dirti abbastanza quanto ti amavo». Parole che esprimono una sofferenza immensa, ma anche un amore che non verrà meno: «Non smetterai mai di essere mio figlio. Mai. Ti amerò per sempre».

Anche il padre era stato vittima di un incidente

Tra l’altro, al dolore per la tragedia di domenica si aggiunge anche quello per un altro incidente, accaduto anni fa: quello in cui il padre di Marco aveva perso la vita in auto. Aveva solom 40 anni.

Originario di Fontaneto, Marco Pinna si era trasferito a Omegna da qualche tempo. Lascia le sorelle Sara e Fulvia, il fratello Andrea, oltre a parenti e amici che oggi si stringono attorno alla famiglia in un ultimo e commosso saluto. Una comunità intera si ferma per ricordarlo, condividendo il dolore di una perdita tanto improvvisa quanto difficile da accettare.

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