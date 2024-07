A Grignasco controlli a tappeto sulle auto in transito: occhio all’assicurazione. Si va inoltre verso un incremento di sistemi di controllo e di lettura delle targhe.

A Grignasco controlli a tappeto sulle auto in transito

Controlli a tappeto a Grignasco per scovare i furbetti che circolano senza revisione e assicurazione. Si va inoltre verso un incremento di sistemi di controllo e di lettura delle targhe.

Da qualche tempo sulle strade comunali la polizia locale effettua verifiche che mirano in generale a garantire maggior sicurezza sul territorio.

I controlli

«I controlli non riguardano la velocità ma i veicoli che viaggiano privi di coperture assicurativi e revisioni. Le verifiche sono particolarmente importanti in quanto se qualcuno viaggia in maniera irregolare può costituire pericolo per gli altri» evidenzia il sindaco Roberto Beatrice.

«Purtroppo sono in aumento coloro che girano in strada in questo modo. Non si tratta di un fenomeno che si verifica solo a Grignasco, ma in generale un po’ ovunque. Può capitare di trovare chi dimentica in buona fede i rinnovi e invece chi proprio ha preso un vizietto non corretto. Con il lavoro dei nostri vigili riusciamo davvero ad evitare situazioni spiacevoli».

Insomma, un impegno importante per il corpo di polizia. «Abbiamo la fortuna di poter contare su quattro agenti che lavorano in maniera precisa e puntuale – prosegue il primo cittadino -. Per Grignasco avere in organico un numero di questo genere per il corpo di polizia locale è importante».

Arrestati anche dei ladri

Tra l’altro qualche tempo fa attraverso i controlli periodici degli agenti locali si è riusciti anche a scongiurare situazioni particolarmente delicate. «Era stato fermato un veicolo di cui è stata accertata la circolazione non in regola, ma non solo. Attraverso questo controllo si è appurato che a bordo c’erano due persone che avevano messo a segno un furto in paese provvedendo quindi all’arresto».

L’idea dell’amministrazione è quella poi di incrementare i controlli sul territorio al fine di garantire una maggior sorveglianza. «Vorremmo aumentare i targa-system sugli ingressi del paese: in direzione di Borgosesia, Traversagna e sulla rotatoria dove è presente la statua della Madonnina – conclude Beatrice -. Con questi sistemi ci sarà la possibilità di contare sulla condivisione di informazioni tra polizia locale e carabinieri per la tutela del territorio».

